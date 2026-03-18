Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απεργούν ενάντια στη μισθολογική καθήλωση

Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στις εφορίες και στις κτηματικές υπηρεσίες αύριο Πέμπτη, καλώντας σε συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών στις 12 μ. Κεντρικό τους αίτημα είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίοι όπως καταγγέλλουν εξανεμίζονται πριν καν βγει ο μήνας. Καταγγέλλουν επίσης τις μισθολογικές αποκλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, με τους δεύτερους να αμείβονται με μισθούς χαμηλότερους ακόμα και από τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα.

Την απεργία στηρίζει η ΑΔΕΔΥ, που επισημαίνει τις συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης στις ΔΟΥ «ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο "διευθυντικό δικαίωμα", ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κ.λπ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας) όσο και στους πολίτες».

Επιπλέον, καταγγέλλει την κυβέρνηση και τονίζει ότι την ίδια στιγμή που ο μισθός των εργαζομένων δεν φτάνει, υπογράφονται λεόντειες συμβάσεις και δαπανώνται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την παράδοση κρίσιμων αντικειμένων, όπως το αρχείο των φορολογικών υπηρεσιών, το τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ., σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ