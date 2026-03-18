Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Την Παρασκευή διαδηλώνουν από όλη τη χώρα στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγμα διαδηλώνουν την Παρασκευή 20 Μάρτη οι συνταξιούχοι της χώρας. Για άλλη μια φορά κατεβαίνουν στους δρόμους του αγώνα, δηλώνοντας «παρών» στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης. Η κινητοποίηση έχει οριστεί στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ., ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν τους αγώνες τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, και από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη με τα σωματεία και τους συλλόγους τους διεκδικούν: Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ