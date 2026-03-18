ΚΕΡΔΗ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΑ ΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟ ΑΙΜΑ

Νέο εργοδοτικό έγκλημα, αυτήν τη φορά στην Αρτα

Νεκρός έπεσε χθες ένας ακόμα εργάτης, αυτήν τη φορά στην Αρτα. Πρόκειται γιααπό την Αρτα ο οποίος καταπλακώθηκε την ώρα της δουλειάς σε έργο που εκτελείται στο ύψος του χωριούστον δήμοΕνα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα σε έναν κλάδο όπου το μεροκάματο εξακολουθεί να πληρώνεται με αίμα, αφού αναγκαία μέτρα προστασίας λογίζονται ως «κόστος» και θυσιάζονται για να μη θιγεί η κερδοφορία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών στο έργο αποκατάστασης της Εθνικής Αρτας - Τρικάλων από την Περιφέρεια Ηπείρου. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 53χρονος εργάτης καταπλακώθηκε έπειτα από κατάπτωση που σημειώθηκε στο σημείο. Μετά τον απεγκλωβισμό του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αρτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αμεσα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Αρτας, το οποίο επικοινώνησε και με την Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας να γίνει αυτοψία και να τηρηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία. Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για «άλλο έναν εργάτη οικοδόμο νεκρό από ελλιπή μέτρα ασφάλειας» και ξεκαθαρίζει: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα».

Αλλωστε ο εργάτης δούλευε χωρίς μέτρα προστασίας, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για το έργο: Αν υπήρχε μελέτη, τι ακριβώς προέβλεπε; Πώς ανοίχτηκε σκάμμα στη ρίζα σαθρού πρανούς, σε σημείο όπου η επικινδυνότητα είναι γνωστή, χωρίς να ληφθούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα αντιστήριξης; Και είναι δυνατόν να προβλέπει οποιαδήποτε μελέτη ότι μια τέτοια κατασκευή δεν χρειάζεται μέτρα αντιστήριξης;

Οι φωτογραφίες από το σημείο ενισχύουν την καταγγελία του Εργατικού Κέντρου: Αποτυπώνουν εκσκαφή στη βάση σαθρού πρανούς, μεγάλη κατάπτωση υλικών και απουσία εμφανών μέτρων αντιστήριξης. Μια εικόνα εργοταξίου δηλαδή όπου η εργασία γινόταν μέσα σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Το Εργατικό Κέντρο επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Εργασίας, διότι δεν υλοποιούν τα αιτήματα του εργατικού κινήματος και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα θέτει προ των ευθυνών τους την Περιφέρεια Ηπείρου, που οφείλει να απαντήσει για τις συνθήκες εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την ανάδοχο εταιρεία, που - όπως καταγγέλλει - αξιοποιεί αυτήν τη χαλαρότητα στα μέτρα προστασίας για να περιορίζει το κόστος και να μεγαλώνει το κέρδος της.

Προσθέτει ότι δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό», καθώς είναι το δεύτερο θανατηφόρο στον κλάδο της οικοδομής στην Αρτα μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σε όλη τη χώρα ο μακάβριος κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών μεγαλώνει. Η ίδια πολιτική που αφήνει τα εργοτάξια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, που αντιμετωπίζει την ασφάλεια των εργαζομένων ως επιβάρυνση και τις ζωές τους ως αναλώσιμο μέγεθος, είναι αυτή που γεννά καθημερινά νέα «Τέμπη» στους χώρους δουλειάς.

Το Εργατικό Κέντρο απαιτεί να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του 53χρονου, να δοθούν δημόσιες απαντήσεις για το πώς γίνονται - αν γίνονται - οι μελέτες και με ποιον τρόπο υλοποιούνται τα έργα, καθώς και να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη θρηνήσουν οι εργαζόμενοι άλλα θύματα.