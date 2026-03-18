ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συμφωνία καθήλωσης μισθών και δικαιωμάτων

Το γεγονός ότι η νέα Σύμβαση που ανακοίνωσαν χθες οι εργατοπατέρες με την κυβέρνηση και την εργοδοσία για τον επισιτισμό και την αρτοποιία καθηλώνει τους μισθούς αναδεικνύει η ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στην Ομοσπονδία.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ με τις υπογραφές τους καθηλώνουν ουσιαστικά τους μισθούς στα 930 - 950 ευρώ μεικτά, δηλαδή λίγο πάνω από τον κατώτατο. «Εξαιρούνται οι αρχιμάγειρες που θα αμείβονται με το ιλιγγιώδες ποσό των 1.100 ευρώ μεικτά! Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παραδέχτηκε ότι κανένας αρχιμάγειρας δε θα δουλέψει με 1.100 ευρώ, παρ' όλα αυτά βάζει την υπογραφή του στη σύμβαση. Επιπλέον περιλαμβάνει την εργασία σε ημέρες ανάπαυσης, δηλαδή ακόμα και 7 μέρες την εβδομάδα, με την 6η μέρα να έχει προσαύξηση 10% (όταν στους περισσότερους κλάδους η προσαύξηση είναι 30%)», σημειώνει η ΔΑΣ.

Η ΔΑΣ καταγγέλλει την ακόμα πιο αποκαλυπτική στάση της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας για την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, με τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου να κληθούν να πληρώσουν τις συνέπειες της εμπλοκής.

«Σε αυτές τις συνθήκες η πλειοψηφούσα παράταξη όχι μόνο δεν είπε κουβέντα εισηγητικά, αλλά μέλη της διοίκησης απαντούσαν στις τοποθετήσεις των εκλεγμένων της ΔΑΣ, λέγοντας ότι "ο πόλεμος δεν μας αφορά", ότι "ευθύνη έχουν και οι δύο πλευρές", ότι η βάση της Σούδας "προσφέρει στην τοπική οικονομία", "πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν σε αυτή και βγάζουν μεροκάματο". Το μόνο που δεν ακούσαμε ήταν "καλώς ήρθε το δολάριο" και "καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα"», σημειώνει η ΔΑΣ.

Και συνεχίζοντας επισημαίνει πως αυτή η στάση της πλειοψηφίας είναι η γραμμή της εργοδοσίας που την έχουν υιοθετήσει, ώστε να επικρατήσει εφησυχασμός και σιγή νεκροταφείου στους εργαζόμενους, μακριά από διεκδικήσεις, ώστε να μη θιγούν τα κέρδη των εργοδοτών. «Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, θα δώσουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα. Οπως και στην πρόσφατη απεργία του κλάδου μας και τις κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα, συνεχίζουμε. Δεν συμβιβαζόμαστε με τα λίγα, με την εξαθλίωση και την εκμετάλλευση, όταν εμείς παράγουμε τον πλούτο», τονίζει η ΔΑΣ, καλώντας σε οργάνωση στα σωματεία και στην απεργιακή μάχη της Πρωτομαγιάς. Μάλιστα, καλεί σε κλιμάκωση με απεργία και μέσα στην τουριστική σεζόν.