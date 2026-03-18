ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

«Οργώνουν» τους χώρους δουλειάς τα συνδικάτα για την επιτυχία της

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» | Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή θα χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης

Δύο σχεδόν βδομάδες απομένουν μέχρι το Σάββατο 4 Απρίλη, τη μέρα που στην Καισαριανή, στο Νήαρ Ηστ, από τις 9 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Με την επιτυχία της κορυφαίας αυτής ταξικής πρωτοβουλίας να κρίνεται από τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, από το πλατύ άνοιγμά τους μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο συζητούν ότι «κάτι πρέπει να γίνει», καθημερινές είναι οι περιοδείες και οι εξορμήσεις που μεταφέρουν παντού το σύνθημα της Σύσκεψης:

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή». Σύνθημα που δίνει τον τόνο της οργάνωσης της πάλης «σε έναν κόσμο που φλέγεται» από την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Ταυτόχρονα, συνδικαλιστικές οργανώσεις παίρνουν η μία μετά την άλλη αγωνιστικές αποφάσεις συμμετοχής στη Σύσκεψη, που συνδέονται και με την επικαιρότητα στους χώρους δουλειάς, με τη μάχη που δίνουν κόντρα στην ένταση της εκμετάλλευσης και για σύγχρονα δικαιώματα.

Σωματείο ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας: Η σύσκεψη παίρνει χαρακτηριστικά ιστορικής μέρας για τους εργαζόμενους, τα σωματεία και το εργατικό κίνημα

Σε ένα τέτοιο φόντο, με αίσθημα ευθύνης και αγωνιστικό πνεύμα το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας δηλώνει τη συμμετοχή του στη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, τονίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα συνέχισης του αγώνα για τη διασφάλιση του εισοδήματος και των δικαιωμάτων όλων των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και σε αυτήν τη φάση των εξελίξεων.

Το Σωματείο που είχε οργανώσει τον μεγαλειώδη αγώνα τα προηγούμενα χρόνια τονίζει ότι σήμερα η όξυνση των πολεμικών συγκρούσεων για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, οι πολυδιάστατες συνέπειες που καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, προκαλούν σε όλους προβληματισμό για το «τι μπορούμε να κάνουμε».

Επισημαίνει μάλιστα ότι

«Η αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών, όπως είναι τα μεταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, όπως είναι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα της ΛΑΡΚΟ, της επιστημονικής και εμπειροτεχνικής τεχνογνωσίας, όπως το περιεχόμενο της εργασίας που γνωρίζουμε, είναι στο επίκεντρο των σχεδίων για να στηρίξουν την πολεμική οικονομία, των στόχων κερδοφορίας και των πολεμικών εξελίξεων. Γι' αυτό άλλωστε και κάτω από τις γρήγορες πολεμικές εξελίξεις, γρήγορη είναι η προσαρμογή και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες στο πλαίσιο της "στροφής στην πολεμική οικονομία", για να εξυπηρετήσουν αυτά τα σχέδια, ενώ απαξίωσαν τη ΛΑΡΚΟ, τώρα ετοιμάζονται να την εκποιήσουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του κλάδου», αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο, αναδεικνύοντας ποια είναι ουσιαστικά τα κίνητρα της κυβέρνησης να αναθέσει στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» να αναζητήσει τη «βέλτιστη λύση» για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ.





Το Σωματείο τονίζει ότι μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις «το μόνο μας αποκούμπι είναι ο οργανωμένος μαζικός αγώνας με το Σωματείο μας, με άλλα σωματεία και με άλλους εργαζόμενους της χώρας και του εξωτερικού. Για να θωρακίσουμε τη ζωή και τα συμφέροντά μας απέναντι στις εξελίξεις. Να επιβιώσουμε μέσα σε αυτές. Να απεγκλωβιστούμε από αυτές και εν τέλει να τις ανατρέψουμε και να οικοδομήσουμε τη ζωή που αξίζει σε εμάς και τις οικογένειές μας, που αξίζει να έχει ο άνθρωπος του 21ου αιώνα». Και προσθέτει:

«Αλλωστε, η πείρα του αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μάς διδάσκει ότι στις στρατηγικές αποφάσεις του κεφαλαίου, όπως ήταν και είναι τα σχέδια για τη ΛΑΡΚΟ, η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, με συμφωνία ή επιμέρους ανούσιες για τους εργαζόμενους διαφωνίες, απλά πειθαρχούν. Η μόνη λύση που μπορεί να τους καθυστερήσει, να μην αφήσει κανέναν μόνο του στη σφοδρή επίθεση, να μας κρατήσει ενωμένους και όρθιους για να συνεχίσουμε ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες, να αποσπάσει μέτρα προστασίας και να ελαττώσει τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, είναι η συσπείρωση στα σωματεία, ο οργανωμένος αγώνας, η αλληλεγγύη και ο συντονισμός με άλλα σωματεία».

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει την απόφαση του ΔΣ για συμμετοχή στη Σύσκεψη στις 4 Απρίλη για τον συντονισμό της δράσης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, τονίζοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες η Σύσκεψη «αντικειμενικά παίρνει χαρακτηριστικά ιστορικής μέρας για τους εργαζόμενους, ευθύνης για τα σωματεία και το εργατικό κίνημα. Καλούμαστε να πάρουμε θέση απέναντι στις εξελίξεις, να οικοδομήσουμε τη δική μας "ασπίδα", να σχεδιάσουμε τη δική μας επίθεση στον δρόμο διεκδίκησης ενός κόσμου χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση και προσφυγιά».

Μεταλλεία Χαλκιδικής: «Ως εδώ, δεν θα πεθάνουμε για τα χρονοδιαγράμματα της πολεμικής προετοιμασίας»

Με τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς να συνεχίζονται, χθες το πρωί κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων με επικεφαλής τον Αγγελο Γεράκη και τον Θανάση Κουτσουρά περιόδευσε στο εργοτάξιο της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου την προηγούμενη Δευτέρα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος Ρουμάνος εργαζόμενος.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Χτυπήθηκε καθώς ταυτόχρονα δούλευαν δύο συνεργεία εργαζομένων, το ένα πάνω και το άλλο κάτω από πλαγιά, δημιουργώντας τις συνθήκες για πτώση βράχων, που τμήμα τους χτύπησε τελικά τον τραυματισμένο εργάτη, ενώ από τύχη δεν χτυπήθηκαν και άλλοι τέσσερις που βρίσκονταν στο σημείο.

Μιλώντας στους εργαζόμενους τα στελέχη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων κατήγγειλαν τις συνθήκες που έχουν επιβληθεί στο εργοτάξιο προκειμένου να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην «Ελληνικός Χρυσός». Ανέδειξαν ότι το συγκεκριμένο εργατικό «ατύχημα», όπως και όλα τα προηγούμενα που έχουν συμβεί, είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της συσσωρευμένης κόπωσης των εργαζομένων, αφού στο εργοτάξιο ο κανόνας είναι τα 10ωρα - 12ωρα και η 6ήμερη, ακόμα και 7ήμερη εργασία.

Τόνισαν ότι οι ευθύνες βαραίνουν όλες τις εταιρείες (Κύριο του Εργου, εργολάβους, υπεργολάβους), οι οποίες στήνουν χορό εκατομμυρίων στις πλάτες των εργαζομένων.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στο κατασκευαστικό τμήμα των εργασιών στο έργο των Σκουριών, που διαφημίζεται ως «πρότυπο» για τα ζητήματα ασφάλειας. Μάλιστα το Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών είχε προειδοποιήσει και μέσα από τη μεγάλη συνέλευση που πραγματοποίησε τρεις μέρες πριν το «ατύχημα», με βασικό θέμα την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ότι «τα ατυχήματα στο έργο στις Σκουριές είναι σχεδόν καθημερινά και από τύχη δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι χειρότερο».

Και συνέβη. Γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής θυσιάζεται για τα κέρδη.

Αυτό αποδείχθηκε πολύ χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς μέσα σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, βιάζονται και τρέχουν να προλάβουν.

Θυμίζουμε ότι πριν μερικές βδομάδες η μητρική εταιρεία «Eldorado Gold» εμφάνισε για το 2025 αύξηση καθαρών κερδών διετίας 380%. Αρα, μιλάμε για ένα έργο που έχει σίγουρα κέρδη. Παράλληλα έχει γίνει γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα του κοιτάσματος που αναμένεται να εξορυχθεί έχει ήδη προπωληθεί σε ευρωπαϊκή μεταλλουργία, οπότε πιέζει για να ολοκληρωθούν γρήγορα οι υποδομές και να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του μεταλλείου. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο χαλκός που θα εξορυχθεί από το μεταλλείο των Σκουριών είναι απαραίτητος για σύγχρονα ηλεκτρονικά όπλα.

Απάντηση θα πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι

Τα στελέχη της Ομοσπονδίας κάλεσαν τους εργαζόμενους σε κλιμάκωση του αγώνα μαζί με τους μεταλλωρύχους, που έχουν βάλει στο επίκεντρο της πάλης τους τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, συλλογικά και οργανωμένα να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, για την ίδια τους τη ζωή. «Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας το επόμενο "ατύχημα". Δεν θα πεθάνουμε για τα χρονοδιαγράμματά τους», τόνισαν.

Και ανέδειξαν ότι ουσιαστικά μέτρα για τη ζωή τους είναι η ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, η δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου, η μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους. Η άμεση και πλήρη στελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας και της Επιθεώρησης Μεταλλείων, και η δημιουργία παραρτήματος στη Χαλκιδική.

Τέλος, προειδοποίησαν τις εργοδοσίες των εργολάβων και της «Ελληνικός Χρυσός» να μην τολμήσουν να κουκουλώσουν το «ατύχημα».