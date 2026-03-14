Την Τετάρτη απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 18 Μάρτη έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και οργανώνει απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας, με την ΟΕΝΓΕ να σημειώνει: «Πληρώσαμε, όπως και όλος ο λαός, τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης, πληρώσαμε τα σπασμένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα της πολεμικής οικονομίας και της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ για τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών που βλέπουν τα ναύλα τους να εκτοξεύονται και παίζουν κορόνα - γράμματα τις ζωές των ναυτεργατών, για τα χρυσά συμβόλαια των πολεμικών βιομηχανιών, για τους κατασκευαστικούς ομίλους που προσβλέπουν σε αύξηση των κερδών τους από τη συμμετοχή τους στην αιματοκυλισμένη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας! Κόντρα στη λογική της μοιρολατρίας, στην υποταγή, στη λογική "τίποτα δεν γίνεται", κόντρα σε όλους όσοι μας ζητάνε να βάλουμε "τα κεφάλια μέσα" για να στηρίξουμε τους δήθεν "εθνικούς στόχους", απεργούμε».