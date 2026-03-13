ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Κενό γράμμα» παραμένει για τις γυναίκες η κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση

Εξοργιστικά είναι τα πρόσφατα δημοσιεύματα στα οποία αποκαλύπτεται ότι 12 νοσοκομεία πανελλαδικά δεν εξυπηρετούν γυναίκες σε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, σε άλλα παλαιότερα δημοσιεύματα καταγράφεται ότι 46 νοσοκομεία στην Ελλάδα αρνήθηκαν τηλεφωνικά σε γυναίκα την πρόσβαση σε άμβλωση! Πρόκειται για στοιχεία που «αποδεικνύουν περίτρανα ότι η αναγκαία νομική κατοχύρωση της άμβλωσης είναι από μόνη της κενό γράμμα», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Συνεχίζοντας η ΟΓΕ αναφέρει:

«Ο περιορισμός του αυτονόητου δικαιώματος όλων των γυναικών στη δημόσια και δωρεάν ασφαλή άμβλωση βέβαια δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τις σκοταδιστικές αντιλήψεις κάποιων υγειονομικών του ΕΣΥ.

Κυρίως σκοντάφτει στις κυβερνητικές και ευρωενωσιακές πολιτικές εμπορευματοποίησης της Υγείας, στο ότι σήμερα το 2026 η αναπαραγωγική υγεία των γυναικών αντί για κοινωνικό δικαίωμα θεωρείται πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους και κόστος για το κράτος».

Γι' αυτό και η ΟΓΕ καταγγέλλει «την κάλπικη αντιπαράθεση των αναχρονιστικών απόψεων για απαγόρευση των αμβλώσεων με τις δήθεν προοδευτικές για την "αυτοδιάθεση του σώματος" που σιγοντάρει την πολιτική η οποία καθιστά ατομική-οικογενειακή υπόθεση ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη του κράτους.

Η πραγματική ελευθερία και η ουσιαστικά ατομική απόφαση μίας κοπέλας να προχωρήσει ή όχι στη διαδικασία της άμβλωσης, δεν μπορεί να υπάρξει τη στιγμή που είναι παντελώς ανύπαρκτες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, όπως και υπηρεσίες σεξουαλικής αγωγής και οικογενειακού προγραμματισμού, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση, αλλά και επιστημονικό πρόγραμμα αντισύλληψης».

Η ΟΓΕ παλεύει «για να κατακτήσουν οι γυναίκες όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι πραγματικά ελεύθερες να αποφασίσουν πότε και αν θα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Παλεύει για να είναι πραγματικά ελεύθερες από προκαταλήψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις και από πολιτικές που τις γεννούν και τις διαιωνίζουν.

Δυναμώνουμε την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών στην αναπαραγωγική υγεία, στο πλαίσιο ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, που με επιστημονική κρατική στήριξη των γυναικών μέσω οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής αγωγής θα εξασφαλίζεται η ασφαλής αντισύλληψη για όλες, όπως και το δικαίωμα στη νόμιμη, δωρεάν και ασφαλή άμβλωση, καθώς και στον προγεννητικό έλεγχο, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό».