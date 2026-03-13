ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η «ραχοκοκαλιά» των νοσοκομείων διαδηλώνει για την Υγεία του λαού, κόντρα στις άθλιες συνθήκες

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μαζική συμμετοχή στο παναττικό συλλαλητήριο νοσηλευτών - βοηθών νοσηλευτών - μαιών - τραυματιοφορέων - βοηθών θαλάμου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μάρτη στις 5 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Μπροστά στον μεγάλο αυτό αγωνιστικό σταθμό για τη «ραχοκοκαλιά» των δημόσιων νοσοκομείων, που βγαίνει στους δρόμους του αγώνα, ο «Ριζοσπάστης» συζητά σήμερα με μέλη της Σωματειακής Επιτροπής Νοσηλευτών που συγκροτήθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι άθλιες εργασιακές συνθήκες «γέννησαν» τη Σωματειακή Επιτροπή

Η Αννα Καλούρη, νοσηλεύτρια, εξηγεί πως «οι άθλιες συνθήκες εργασίας και οι επιπτώσεις αυτών στην ποιότητα φροντίδας και νοσηλείας των ασθενών γέννησαν την ανάγκη να συγκροτηθεί η Σωματειακή Επιτροπή των Νοσηλευτών στον "Ευαγγελισμό". Σκοπός της είναι η ενότητα του κλάδου για την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και προέκυψαν διαχρονικά με τις πολιτικές επιλογές κυβερνήσεων, διοικήσεων, αλλά και συνδικαλιστικών ηγεσιών των νοσηλευτών όπως στην ΠΟΕΔΗΝ, στην ΕΝΕ και ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, στην ΠΑΣΟΝΟΠ. Στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων μέσω συλλογικής διεκδίκησης κόντρα στην ατομική συνδιαλλαγή με την εκάστοτε διεύθυνση. Πάντα μέσα από την ενότητα και την κοινή πάλη με τους υπόλοιπους κλάδους. Γι' αυτό και η επιτροπή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Παλεύουμε για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και ποιοτικό σύστημα Υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν».

Ενας νοσηλευτής για 30 ασθενείς αντί για 5

Η Ράνια Βλιώρα, νοσηλεύτρια, σημειώνει ότι την Κυριακή πρέπει να δώσουν το «παρών» κάθε «ένας νοσηλευτής που φροντίζει πάνω από 30 ασθενείς σε μια βάρδια, που αναγκάζεται συχνά να εργάζεται διπλοβάρδιες μέσα στο ίδιο 24ωρο. Η επιστημονική κοινότητα ορίζει αναλογίες νοσηλευτή ανά ασθενή 1:5 για γενικές κλινικές, για να μπορεί να υπάρχει εξατομικευμένη φροντίδα. Με τις σημερινές συνθήκες υποστελέχωσης αυτό είναι με μαθητική ακρίβεια αδύνατο να γίνει.

Οι συνεχόμενες βάρδιες, τα οφειλόμενα ρεπό και άδειες λόγω της υποστελέχωσης δημιουργούν ένα συνεχόμενο burn out. Η κόπωση αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε νοσηλευτικά λάθη. Για να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου παροχές νοσηλευτικής φροντίδας, δεν γίνεται να υπάρχουν εξοντωμένοι νοσηλευτές!».

Ο Κ.Μ., μετά από εμπειρία 30 ετών, σημειώνει ότι «κάθε τραυματιοφορέας οφείλει να συμμετέχει, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη φοβερή έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να καλύπτουμε δύο πόστα ταυτόχρονα, όπως επείγοντα και αξονικό, εις βάρος τελικά του ασθενή, αλλά και εμάς αφού υπάρχει μεγάλη σωματική και ψυχική κόπωση. Μην αντέχοντας τις παράνομες βάρδιες απομακρύνονται οι τραυματιοφορείς από τον κλάδο. Χρειάζεται να παλέψουμε όλοι οι συνάδελφοι μαζί, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στην εργασία αλλά και να κερδίσουμε καλύτερες παροχές Υγείας για τους ασθενείς».

Μία μαία για ...18 γυναίκες και 18 νεογνά!

Για την τεράστια έλλειψη μαιών μιλάει η μαία Αγγελική Γερασκλή, υπογραμμίζοντας τις «τρομερές συνέπειες για τις ίδιες τις εργαζόμενες μαίες και μαιευτές αλλά και τις οικογένειές τους. Χρόνια τώρα τα νοσοκομεία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, με τις συνεχόμενες βάρδιες και διπλοβάρδιες να γίνονται κανονικότητα». Μιλώντας για τις συνέπειες στην υγεία των μαιών -μαιευτών, τονίζει την επαγγελματική εξουθένωση: «Μία μαία στη βάρδια μπορεί να έχει 18 γυναίκες και 18 νεογνά μόνη της σε ολόκληρο τμήμα, ψυχικές διαταραχές (άγχος, PTSD), υπερκόπωση, μεταβολικά νοσήματα, μυοσκελετικά αλλά και καρδιαγγειακά. Η υποστελέχωση έχει σαν συνέπεια για τις γυναίκες και τα νεογνά να μη λάβουν ποιοτική φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση, αυξημένα ποσοστά αναίτιων καισαρικών τομών, έλλειψη υποστήριξης (προετοιμασία γονεϊκότητας, θηλασμός, φροντίδα νεογέννητου, επιλόχειος κατάθλιψη)».

Ενώ ο Γιώργος Κουλογεωργίου, νοσηλευτής, απαντώντας στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχουν νοσηλευτές», υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει πολύ λιγότερους νοσηλευτές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου 3,3-3,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι περίπου 9,2 ανά 1.000 κατοίκους. «Το βασικό ζήτημα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν επιλέγουν να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας, μετακομίζουν στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες ή και αλλάζουν επάγγελμα, λόγω των χαμηλών μισθών, τα παράνομα και εξαντλητικά ωράρια, τη μεγάλη ευθύνη χωρίς καμία υποστήριξη. Επομένως νοσηλευτές υπάρχουν, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο βάρβαρες πλέον, που πολλοί παραιτούνται ή δεν επιλέγουν το ΕΣΥ».

Διεκδικήσεις του συλλαλητηρίου που θα γίνει την Κυριακή είναι μεταξύ άλλων η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, να σταματήσουν οι διπλοβάρδιες και η κατάργηση του 8ωρου, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Επαναφορά κλιμακίου 2016 - 2018. Διπλασιασμός του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για νύχτες, αργίες, Κυριακές. Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με παιδιά, ιδιαίτερα τις μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Αμεση ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας. Καθηκοντολόγια με βάση τις νοσηλευτικές πράξεις στα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών. Κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές. Δημιουργία ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.