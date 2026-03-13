Το camp στη Μαλακάσα εκπέμπει SOS

Την τρίμηνη απληρωσιά αλλά και τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων στο ΚΥΤ της Μαλακάσας καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων στις ΜΚΟ. Πρόσφατα μάλιστα το Σωματείο πραγματοποίησε συνάντηση με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατήγγειλε το εργοδοτικό ξεσάλωμα των ΜΚΟ στον κλάδο και των εργολάβων, τονίζοντας τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης.

«Εργολάβους που το ίδιο το υπουργείο έχει καταστήσει "συνεργάτες", με απευθείας αναθέσεις προγραμμάτων, κομματιάζοντας όλη την παρέμβαση, υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι ευάλωτοι πληθυσμοί. Ταυτόχρονα κομματιάζονται και τα εργασιακά μας δικαιώματα, με αποκορύφωμα να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε, και όταν ζητούμε ευθύνες για τα δεδουλευμένα μας να γινόμαστε μπαλάκι ανάμεσα στην εκάστοτε διοίκηση ΜΚΟ και στο υπουργείο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Σωματείο επισημαίνει πως όλο αυτό το αλισβερίσι έχει επίπτωση στους εργαζόμενους, καθώς το υπουργείο έχει κάνει ανάθεση έργου στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και αυτός με τη σειρά του σε άλλες 6 ΜΚΟ, τις οποίες δεν πληρώνει, γιατί δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση από το υπουργείο.

Υπογραμμίζεται πως από τη μια ο ΔΟΜ τάχα «κόπτεται» για το καλό των προσφύγων και από την άλλη δεν δίνει δεκάρα για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες, αλλά ούτε καν για τα ασυνόδευτα ανήλικα, των οποίων οι ανάγκες (φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός) δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω της μη καταβολής των χρημάτων του προγράμματος, με τις ΜΚΟ να απειλούν ότι θα αποσυρθούν αν δεν εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα.

«Ως εδω! Εξόφληση εδώ και τώρα όλων των δεδουλευμένων και των εξόδων μετακίνησης! Βρείτε λεφτά να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών τώρα», απαιτεί το Σωματείο.