Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εμπρακτη αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους πρόσφυγες

Εργατικά σωματεία παρέδωσαν είδη ρουχισμού

Κλιμάκιο εργατικών σωματείων στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε χθες το μεσημέρι στον χώρο του «Παλιού Ψυγείου» στο λιμάνι, που λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης με πλοιάρια προερχόμενα από τη Λιβύη.

Πρόκειται για χώρο που - όπως και αυτός στη Αγυιά στα Χανιά - αν και δεν είναι κατάλληλος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την Κρήτη το τελευταίο διάστημα πέρασαν πάνω από 1.300 πρόσφυγες και μετανάστες! Οι ξεριζωμένοι λοιπόν, αφού πρώτα βρεθούν σε τέτοιους χώρους, στη συνέχεια παίρνουν τον δρόμο για την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου συνήθως κλείνονται στα λεγόμενα ΠΡΟΚΕΚΑ (Προαναχωρητικά Κέντρα Κράτησης), δηλαδή τις φυλακές - σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ΕΕ. Και από εκεί δρομολογείται η απέλασή τους, με βάση και τον πρόσφατο αντιδραστικό νόμο περί «παράνομης εισόδου και παραμονής».

Το κλιμάκιο των συνδικαλιστών, με επικεφαλής τον Βαγγέλη Σοφίου, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, παρέδωσε παπούτσια για τους πρόσφυγες τα οποία συγκέντρωσαν τα σωματεία, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους βασανισμένους ανθρώπους που καταφτάνουν στα παράλια του νησιού χωρίς να έχουν ούτε τα στοιχειώδη.

Κάλεσμα έντασης της αλληλεγγύης όλου του λαού στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων απηύθυνε ο Β. Σοφίου μετά την παράδοση των ειδών αλληλεγγύης, τονίζοντας ότι τα εργατικά σωματεία θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν τέτοια βοήθεια και να παλεύουν ενάντια στην αιτία της προσφυγιάς, που είναι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η εμπλοκή της χώρας σε αυτούς.

    

