ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κάλεσμα σε μαζική σύσκεψη τη Δευτέρα 23 Μάρτη

Σε πλατιά σύσκεψη για την κλιμάκωση της δράσης καλεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, μαζί με το Παράρτημα Θριασίου του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.

Η σύσκεψη θα γίνει τη Δευτέρα 23 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Χαριλάου 28), με τα συνδικάτα να σημειώνουν ότι διέξοδο «σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται και λαοί μακελεύονται, σε έναν πόλεμο που παίρνει τέτοια παγκόσμια διάσταση» μπορεί να δώσει μόνο ο λαός.

Μπροστά στο βάθεμα της πολεμικής εμπλοκής οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σημαίνουν τον ξεσηκωμό και θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για ένα κίνημα το οποίο σε συμμαχία με τους μικρούς επαγγελματίες, τους συνταξιούχους τους μαθητές και τους φοιτητές «να δυναμώσει τον αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων».

Στο κάλεσμα επισημαίνεται η πλούσια παρακαταθήκη από την μεγάλη απεργία στις 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Θριάσιο, σε συντονισμό με 20 λιμάνια στη Μεσόγειο, με σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι ενώ τα στηρίγματα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή φλέγονται από τη λεγόμενη «σταθερότητα» των ιμπεριαλιστών, οι εργαζόμενοι της Δυτικής Αττικής στέκονται με ψηλά το κεφάλι για τον αγώνα τους απέναντι στις κυβερνητικές υποσχέσεις «ότι η εμπλοκή και η παράδοση των λιμανιών, των ναυπηγείων και χώρων δουλειάς στα χέρια των ιμπεριαλιστών θα φέρουν ανάπτυξη και ασφάλεια στον λαό της περιοχής».

Αυτός ο αγώνας είναι που έβγαλε στο προσκήνιο τα πραγματικά αιτήματα για Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου (7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο), μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους, και «μπήκε στο επίκεντρο ο πραγματικός ένοχος για τις "Βιολάντες" και τα νέα Τέμπη που καραδοκούν κάθε μέρα, που δεν είναι άλλος παρά το κυνήγι του κέρδους», σημειώνεται στο κάλεσμα.

«Καλούμε κάθε εργατικό σωματείο, κάθε μαζικό φορέα στη Δυτική Αττική να συμμετάσχει στη συζήτηση και στον σχεδιασμό για τα επόμενα βήματά μας», τονίζουν τα σωματεία.