Με συνοπτικές διαδικασίες ομαδικές απολύσεις πρώην τραπεζοϋπαλλήλων

Σε ομαδικές απολύσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει η εταιρεία OELD, με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση του υπουργείου Εργασίας και του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), που συνεδρίασε για να ελέγξει το θέμα της «νομιμότητας». Το ΕΚΑ τονίζει ότι «στη συνεδρίαση του ΑΣΕ όχι μόνο δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν την αρνητική αυτή εξέλιξη, αλλά νομιμοποίησαν ουσιαστικά τη μεθόδευση της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει, μέσω της απόσχισης, στην απόλυση 48 εργαζομένων, αλλά και της OELD να υλοποιήσει τα "επιχειρησιακά σχέδιά" της και να σταματήσει τις εργασίες της πετώντας στον δρόμο δεκάδες εργαζόμενους».

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για 48 εργαζόμενους, πρώην τραπεζοϋπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία το 2023 προχώρησε σε απόσχιση εργασιών και τους μετέφερε στην OELD.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ΕΚΑ στην καταγγελία του, «είχε προηγηθεί και συμφωνία ανάμεσα στη διοίκηση της τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η οποία μάλιστα ανέφερε ότι "η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες, τους υπαλλήλους της νέας εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν", συμφωνία την οποία η Τράπεζα Πειραιώς αρνείται να υλοποιήσει».

Το ΕΚΑ υπογραμμίζει πως όλα τα παραπάνω είναι μια ακόμα απόδειξη του πως οι εργοδότες αξιοποιούν όλο το νομικό οπλοστάσιο που έχουν εξασφαλίσει για λογαριασμό τους όλες οι κυβερνήσεις και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων από την Τράπεζα Πειραιώς στον τόπο κατοικίας τους, διατηρώντας τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Στη Βουλή φέρνει το θέμα το ΚΚΕ

Το θέμα αυτό φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή με Ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας, ζητώντας να επιστρέψουν άμεσα οι εργαζόμενοι της OELD στην Τράπεζα Πειραιώς, με πλήρη μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως αναφέρει και η συμφωνία του Συλλόγου Εργαζομένων με την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Ερώτηση θυμίζει ότι στις 15 Δεκέμβρη του 2025 η εταιρεία OELD ανακοίνωσε ότι σκοπεύει για «επιχειρησιακούς λόγους» να προβεί σε ομαδικές απολύσεις των 48 εργαζομένων της, εργαζομένων που βρέθηκαν στην εταιρεία αυτή μετά την απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς τον Φεβρουάριο του 2023 να προχωρήσει σε πράξη διάσπασης (απόσχιση κλάδου) με σύσταση νέας θυγατρικής και μεταφορά του προσωπικού στην εταιρεία αυτή.

Μάλιστα, η συμφωνία για τη μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ) με την Τράπεζα Πειραιώς στο άρθρο 13 ανέφερε ότι «...σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας από τη νέα εταιρεία (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών ή άλλων ενδεχομένως που θα έχουν επέλθει), οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εργαζομένων για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς) η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες, τους υπαλλήλους της νέας εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εργασίας στη νέα εταιρεία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα».

Πέραν του γεγονότος ότι ακόμη υπάρχει υποστελέχωση καταστημάτων και υπηρεσιών, όπως επισημαίνουν οι σύλλογοι των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, η Διοίκηση της τράπεζας την τελευταία περίοδο έχει προβεί σε κάποιες προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες δεν έχει γίνει μέριμνα να προέρχονται από την OELD.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν το ΚΚΕ ρωτά την κυβέρνηση ποια μέτρα θα πάρει, ώστε να μη μείνουν 48 εργαζόμενοι της OELD χωρίς δουλειά και να επιστρέψουν άμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς με πλήρη μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, στον τόπο κατοικίας τους, όπως αυτό αναφέρει η συμφωνία του Συλλόγου Εργαζομένων με την Τράπεζα Πειραιώς.