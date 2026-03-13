Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Τη συμμετοχή τους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο αποφάσισαν οι συνταξιούχοι της Πάτρας

Να συμμετέχει αποφασιστικά και μαζικά στην πανελλαδική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση - συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 20 Μάρτη, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την επιτυχία της, αποφάσισε μετά και από μαχητική Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας χτες το πρωί.

Και από το βήμα της συνέλευσης καταγγέλθηκε η εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και οι κίνδυνοι γενίκευσης του πολέμου με απαίτηση, μεταξύ άλλων, για καμιά συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Σωματείου και στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη (βλ. σελ. 20), ενώ εκφράστηκε η αλληλεγγύη των συνταξιούχων στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στη συζήτηση απασχόλησαν επιπλέον τα προβλήματα και στον τομέα της Υγείας πανελλαδικά και τοπικά, ενώ απαιτήθηκαν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως και ικανοποίηση του συνόλου των δίκαιων αιτημάτων που διαμόρφωσε το συνταξιουχικό κίνημα και μπροστά στις 20 Μάρτη.

Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι ενημερώσεις σε κάθε χώρο για κλείσιμο συμμετοχών στο πανελλαδικό συλλαλητήριο, ενώ αναχώρηση δωρεάν λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί στις 8 π.μ. της ίδιας ημέρας από τον ΝΟΠ.

Τη στήριξή του εξέφρασε και το Εργατικό Κέντρο, που συμμετείχε στη ΓΣ, με τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα. Εκ μέρους, επίσης, της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ συμμετείχε ο Γιάννης Τόλης, απευθύνοντας χαιρετισμό.

  • Σε Γενική Συνέλευση προχωρά σήμερα Παρασκευή στις 10.30 π.μ. το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συλλογικές Συμβάσεις «αλφαδιασμένες» στα μέτρα των εργοδοτών
Με συνοπτικές διαδικασίες ομαδικές απολύσεις πρώην τραπεζοϋπαλλήλων
Η «ραχοκοκαλιά» των νοσοκομείων διαδηλώνει για την Υγεία του λαού, κόντρα στις άθλιες συνθήκες
Απάντηση στο «κάτι πρέπει να γίνει» από τα εργατικά συνδικάτα όλης της χώρας
 Κάλεσμα σε μαζική σύσκεψη τη Δευτέρα 23 Μάρτη
 «Κενό γράμμα» παραμένει για τις γυναίκες η κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση
 Το camp στη Μαλακάσα εκπέμπει SOS
 Mπλόκο στην ΕΕ των μονοπωλίων, στην ΚΑΠ και στο συμπλήρωμά της, τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur
 Να συνεδριάσει άμεσα η διοίκηση της ΓΣΕΕ για την κατάσταση στο ΙΝΕ
 Εμπρακτη αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους πρόσφυγες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ