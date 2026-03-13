Τη συμμετοχή τους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο αποφάσισαν οι συνταξιούχοι της Πάτρας

Να συμμετέχει αποφασιστικά και μαζικά στην πανελλαδική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση - συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 20 Μάρτη, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την επιτυχία της, αποφάσισε μετά και από μαχητική Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας χτες το πρωί.

Και από το βήμα της συνέλευσης καταγγέλθηκε η εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και οι κίνδυνοι γενίκευσης του πολέμου με απαίτηση, μεταξύ άλλων, για καμιά συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Σωματείου και στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη (βλ. σελ. 20), ενώ εκφράστηκε η αλληλεγγύη των συνταξιούχων στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στη συζήτηση απασχόλησαν επιπλέον τα προβλήματα και στον τομέα της Υγείας πανελλαδικά και τοπικά, ενώ απαιτήθηκαν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως και ικανοποίηση του συνόλου των δίκαιων αιτημάτων που διαμόρφωσε το συνταξιουχικό κίνημα και μπροστά στις 20 Μάρτη.

Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι ενημερώσεις σε κάθε χώρο για κλείσιμο συμμετοχών στο πανελλαδικό συλλαλητήριο, ενώ αναχώρηση δωρεάν λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί στις 8 π.μ. της ίδιας ημέρας από τον ΝΟΠ.

Τη στήριξή του εξέφρασε και το Εργατικό Κέντρο, που συμμετείχε στη ΓΣ, με τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα. Εκ μέρους, επίσης, της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ συμμετείχε ο Γιάννης Τόλης, απευθύνοντας χαιρετισμό.