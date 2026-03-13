ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΓΣΕΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Συλλογικές Συμβάσεις «αλφαδιασμένες» στα μέτρα των εργοδοτών

Μόνο ως ...απειλή μπορεί να ακουστεί στα αυτιά των εργαζομένων η χθεσινή ανακοίνωση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ ότι την επόμενη βδομάδα θα γίνει συνάντηση, με θέμα «τη σύναψη νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και στον Επισιτισμό - Τουρισμό», μετά την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που συνυπέγραψε, πριν από λίγες μέρες, μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) για τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες ζαχαρωδών προϊόντων. Πρόκειται για τη σύμβαση που προβλέπει σωρευτική αύξηση 20% μέχρι το 2028, αλλά σε πραγματικές τιμές το μεροκάματο θα είναι χαμηλότερο από αυτό που έπαιρναν 19 χρόνια πριν, το 2009, όπως ήδη γράψαμε και χθες.

Μάλιστα, χθες βρέθηκε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και την υπουργό Εργασίας η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων και δεξιοτήτων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και ετοιμότητας. Και στη συνάντηση αυτή περίσσεψαν οι φιλοφρονήσεις και τα συχαρίκια για τον νόμο - έκτρωμα για τις Συμβάσεις που ψήφισε η ΝΔ ύστερα από την «Κοινωνική Συμφωνία» που υπέγραψε με τον εργατοπατέρα της ΓΣΕΕ και ελεγχόμενο Παναγόπουλο.

Βέβαια, τα ίδια τα αποκαλυπτήρια της «Κοινωνικής Συμφωνίας» έγιναν με την παραπάνω σύμβαση, την πρώτη που υπογράφεται ύστερα από την ψήφισή της, φανερώνοντας το τι εννοούν κυβέρνηση και ΕΕ όταν μιλούν για «ενίσχυση του εισοδήματος».

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα (βλ. Πίνακας Α) τα ακριβή στοιχεία της εξέλιξης των μισθών στον συγκεκριμένο κλάδο, κάνοντας και μια διόρθωση σε σχέση με το χθεσινό ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, αναδημοσιεύουμε τον πίνακα ορθά διατυπωμένο, ο οποίος δείχνει σε ονομαστικές και πραγματικές τιμές την εξέλιξη του μεικτού κατώτατου μεροκάματου τεχνίτη στον κλάδο αυτό, για τα έτη 2009, 2025, 2026, 2027, 2028. Ο υπολογισμός των τιμών για τα έτη 2026 - 2028 γίνεται με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας και της Τράπεζας της Ελλάδας για την πορεία του πληθωρισμού, που δείχνουν ότι η ακρίβεια καταπίνει μεροκάματα και μισθούς.

Ο Πίνακας Α, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι σε ονομαστικές τιμές το μεροκάματο του τεχνίτη στα ζαχαρώδη αυξάνεται, ύστερα από 19 χρόνια, μόλις κατά 11,72 ευρώ μεικτά! Ομως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα καθώς σε πραγματικές τιμές (αποπληθωρισμένες). Το μεροκάματο του τεχνίτη το 2028 θα είναι μικρότερο 1,34 ευρώ μεικτά, από αυτό που έπαιρνε το 2009.

Περαιτέρω, παρουσιάζουμε τη σχέση του εθνικού κατώτατου μεροκάματου έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το 2009 από την τότε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όπως διαμορφώνεται από το 2019 και μετά, από το αστικό κράτος.

Ο Πίνακας Β δείχνει τη σχέση αυτή σε πραγματικές τιμές. Και, επιβεβαιώνει πέρα για πέρα ότι το μέλλον που επιφυλάσσουν για τους εργαζόμενους στους κλάδους είναι να παίρνουν δύο με τρία ευρώ παραπάνω από το εθνικό κατώτατο μεροκάματο.

Ετσι, βλέπουμε ότι το 2025 τα μεροκάματα του τεχνίτη και του βοηθού του ήταν χαμηλότερα από το εθνικό κατώτατο μεροκάματο, ενώ το 2028, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κλαδική ΣΣΕ, θα είναι ψηλότερα κατά 2,5 έως 3,5 ευρώ!

Αυτό ακριβώς διαφήμιζε η υπουργός Εργασίας όταν, μετά την ψήφιση του νόμου για τη διαμόρφωση του εθνικού κατώτατου μισθού, που αποτελεί έναν μόνιμο μηχανισμό διασφάλισης των κερδών και συμπίεσης των αποδοχών έσπευσε στο εξωτερικό να διαφημίσει την καλή πραμάτεια που προσφέρει στο κεφάλαιο η καπιταλιστική οικονομία της χώρας, παίρνοντας και χθες τα εύσημα από την Ευρωπαία αξιωματούχο.

«Νομιμοποιούν» το ξεζούμισμα των εργαζομένων

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν στο ακέραιο ότι η «κοινωνική συμφωνία» οδηγεί σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και ΣΣΕ που «νομιμοποιούν» το ξεζούμισμα των εργαζομένων και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διατήρηση της «κοινωνικής συνοχής», που ιδιαίτερα σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας αποτελεί ζωτική ανάγκη για το κεφάλαιο και το κράτος του, εξασφαλίζοντας την ένταση της εκμετάλλευσης.

Πρόκειται για υλοποίηση του πορίσματος έκθεσης του ΟΟΣΑ, στο οποίο συνηγορεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, που προκρίνει μηχανισμούς συντονισμού των μισθών (σ.σ. μέσω συμφωνιών σε εθνικό, όπως η «κοινωνική συμφωνία» ή και κλαδικό επίπεδο) «καθότι βοηθά τους κοινωνικούς εταίρους να λογοδοτούν για τη μακροοικονομική επίδραση των μισθολογικών συμφωνιών στην ανταγωνιστικότητα» (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2023) και ότι ο συντονισμός των μισθών «βοηθά τους κοινωνικούς εταίρους να λαμβάνουν υπόψη τη φάση του οικονομικού κύκλου και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των μισθολογικών συμφωνιών στην ανταγωνιστικότητα» (Πόρισμα ΟΟΣΑ, 2019). Επίσης, είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του ίδιου του ΟΟΣΑ πως «σε χώρες όπου ο συντονισμός των μισθών είναι ισχυρός και σταθερός, τείνει να υποστηρίζεται από τις ενώσεις εργοδοτών, καθώς συμβάλλει σε μέτρια αύξηση των μισθών, αλλά και από τα συνδικάτα, καθώς διασφαλίζει υψηλά επίπεδα απασχόλησης».