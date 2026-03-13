ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Απάντηση στο «κάτι πρέπει να γίνει» από τα εργατικά συνδικάτα όλης της χώρας

«

Κάτι πρέπει να γίνει...»: Τέτοιοι προβληματισμοί όλο και περισσότερο απασχολούν την εργατική τάξη στους χώρους δουλειάς, τα σωματεία και τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, μαζί με το «τι πρέπει να κάνουμε μπροστά στα ακόμα χειρότερα της πολεμικής εμπλοκής και των συνεπειών της».

Αυτά ακριβώς θα θέσει στο επίκεντρο και θα συζητήσει η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ, καλώντας Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και συνδικαλιστές. Μια κορυφαία αγωνιστική ταξική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ., στο γήπεδο της «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή.

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» είναι το σύνθημα του ΠΑΜΕ. Το σύνθημα που απλώνεται αυτές τις μέρες στους χώρους δουλειάς, όπου τα σωματεία συζητούν και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη.

Μια πρωτοβουλία που αγκαλιάζεται ήδη από δεκάδες σωματεία, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη τέτοια πανελλαδική συνάντηση το 2024, και φωτίζοντας στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες το «τι κίνημα χρειάζεται σήμερα η εργατική τάξη».

Γιατί, όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, «απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».