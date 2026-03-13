Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Απάντηση στο «κάτι πρέπει να γίνει» από τα εργατικά συνδικάτα όλης της χώρας

Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή η μεγάλη αγωνιστική ταξική συνάντηση

«

Κάτι πρέπει να γίνει...»: Τέτοιοι προβληματισμοί όλο και περισσότερο απασχολούν την εργατική τάξη στους χώρους δουλειάς, τα σωματεία και τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, μαζί με το «τι πρέπει να κάνουμε μπροστά στα ακόμα χειρότερα της πολεμικής εμπλοκής και των συνεπειών της».

Αυτά ακριβώς θα θέσει στο επίκεντρο και θα συζητήσει η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ, καλώντας Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και συνδικαλιστές. Μια κορυφαία αγωνιστική ταξική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ., στο γήπεδο της «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή.

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» είναι το σύνθημα του ΠΑΜΕ. Το σύνθημα που απλώνεται αυτές τις μέρες στους χώρους δουλειάς, όπου τα σωματεία συζητούν και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη.

Μια πρωτοβουλία που αγκαλιάζεται ήδη από δεκάδες σωματεία, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη τέτοια πανελλαδική συνάντηση το 2024, και φωτίζοντας στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες το «τι κίνημα χρειάζεται σήμερα η εργατική τάξη».

Γιατί, όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, «απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή η μεγάλη συνάντηση (2026-03-12 00:00:00.0)
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή (2026-03-10 00:00:00.0)
Δυναμώνουμε την ελπίδα, συζητάμε για το κίνημα που χρειαζόμαστε σήμερα! (2024-10-12 00:00:00.0)
«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, στον δρόμο της ανατροπής» (2024-10-02 00:00:00.0)
Συμβολή στην πάλη για την ανασύνταξη του κινήματος (2015-04-02 00:00:00.0)
Ν' ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στο κίνημα (1998-05-12 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συλλογικές Συμβάσεις «αλφαδιασμένες» στα μέτρα των εργοδοτών
Με συνοπτικές διαδικασίες ομαδικές απολύσεις πρώην τραπεζοϋπαλλήλων
Η «ραχοκοκαλιά» των νοσοκομείων διαδηλώνει για την Υγεία του λαού, κόντρα στις άθλιες συνθήκες
 Κάλεσμα σε μαζική σύσκεψη τη Δευτέρα 23 Μάρτη
 «Κενό γράμμα» παραμένει για τις γυναίκες η κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση
 Το camp στη Μαλακάσα εκπέμπει SOS
Τη συμμετοχή τους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο αποφάσισαν οι συνταξιούχοι της Πάτρας
 Mπλόκο στην ΕΕ των μονοπωλίων, στην ΚΑΠ και στο συμπλήρωμά της, τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur
 Να συνεδριάσει άμεσα η διοίκηση της ΓΣΕΕ για την κατάσταση στο ΙΝΕ
 Εμπρακτη αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους πρόσφυγες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ