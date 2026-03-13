«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Να συνεδριάσει άμεσα η διοίκηση της ΓΣΕΕ για την κατάσταση στο ΙΝΕ

Την άμεση σύγκληση σε συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) και των άλλων φορέων που έχει στην ευθύνη της καθώς και να δοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιό της αναλυτική εικόνα για τους οικονομικούς απολογισμούς του ΙΝΕ από το 2013 και μετά, ζητά η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία».

Συγκεκριμένα, η ΔΑΣ επανέρχεται στο ζήτημα της λειτουργίας και της διαχείρισης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί απολογισμός της δράσης του ΙΝΕ και των άλλων φορέων, ούτε έχει παρουσιαστεί οικονομικός απολογισμός στα όργανα της διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΑΣ έχει αποχωρήσει από τη διοίκηση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ από το 2013, καταγγέλλοντας συγκεκριμένα την έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών του Ινστιτούτου. Μάλιστα, για τους ίδιους λόγους, η ΔΑΣ επανήλθε δημόσια με σχετικές καταγγελίες και το 2019, αναδεικνύοντας εκ νέου τα ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΙΝΕ. Οπως επισημαίνει, πρόκειται για μηχανισμό που «εδώ και χρόνια αξιοποιείται από την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για την αλλοίωση και τη νόθευση των συσχετισμών και της πραγματικής θέλησης των εργαζομένων στα συνδικάτα. Ζήτημα που το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα».

Ομως, τονίζει ότι «παρά τα σοβαρά αυτά ζητήματα που έχουν τεθεί από την πλευρά μας εδώ και χρόνια, ουδέποτε έγινε ουσιαστική συζήτηση και απολογισμός στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, ούτε παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενημέρωση της διοίκησης της ΓΣΕΕ για τη λειτουργία και τη διαχείριση φορέων της Συνομοσπονδίας αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση».