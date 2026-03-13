ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Mπλόκο στην ΕΕ των μονοπωλίων, στην ΚΑΠ και στο συμπλήρωμά της, τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Μπλόκο στην ΕΕ των μονοπωλίων, στην ΚΑΠ και στο συμπλήρωμά της, τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur. Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγρoτοκτηνοτρόφων για επιβίωση συνεχίζεται σε συμμαχία με τον λαό», τη Δευτέρα 16 Μάρτη στις 9 π.μ. στο Ευρωκοινοβούλιο (αίθουσα Spinelli 06G306) στις Βρυξέλλες.

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες - παρεμβάσεις:

- Από τον Ρίζο Μαρούδα, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

- Από τον Κώστα Τζέλλα, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

- Από τον Ορέστη Διαμαντόπουλο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Αγροτικού Τμήματος της ΚΕ.

Την εκδήλωση θα κλείσει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.