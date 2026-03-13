Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ «CHEVRON»

Τις λεόντειες συμβάσεις κυβέρνησης - «Chevron», που παραδίδουν τον φυσικό πλούτο της χώρας στα ενεργειακά μονοπώλια, την ώρα που ο λαός βυθίζεται ολοένα στην ενεργειακή φτώχεια και τον εμπλέκουν ακόμα περισσότερο στο κουβάρι των ανταγωνισμών με επίκεντρο την Ενέργεια, συζητά από χτες και ψηφίζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτόν τον χαρακτήρα των συμβάσεων αποκάλυψε το ΚΚΕ με τις παρεμβάσεις των βουλευτών του, καταρρίπτοντας τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, που έφτασε να χαρακτηρίζει τις συμβάσεις σαν τις «Belharra της διπλωματίας», αλλά και αποκαλύπτοντας την υποκρισία των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, που αν και σήκωσαν κουρνιαχτό για δευτερεύοντα ζητήματα, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη στρατηγική τους συμφωνία με τη ΝΔ. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απέφυγαν τους κομπασμούς ότι αυτοί έθεσαν τις βάσεις των εξορύξεων, το μεν ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Μανιάτη του 2011, ο δε ΣΥΡΙΖΑ με την προκήρυξη και διαπραγμάτευση τεσσάρων συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, τις οποίες τελικά έφερε στη Βουλή και ψήφισε το 2019 η ΝΔ.

Μάλιστα, ήταν τόση η σύμπνοια που ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, αναγνώρισε τη συνεισφορά τους, ζητώντας τους να κάνουν το ίδιο, με τη φράση «αν αποδώσουμε εύσημα στην αφετηρία, και το κάνουμε, τότε να αποδώσουμε και στη διαδρομή, στη σημερινή κυβέρνηση». Ξέχασαν, βέβαια, τον «προορισμό», τα κέρδη του κεφαλαίου, για χάρη των οποίων ο φυσικός πλούτος παραδίδεται στα μονοπώλια, τα κυριαρχικά δικαιώματα μπαίνουν στο ιμπεριαλιστικό παζάρι, κι ο λαός μπαίνει πιο βαθιά στο ναρκοπέδιο των ανταγωνισμών.

    

ΚΟΣΜΟΣ
