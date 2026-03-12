ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή η μεγάλη συνάντηση

Στο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή θα χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης και του οργανωμένου κινήματός της το Σάββατο 4 Απρίλη, στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 9 π.μ.

Κεντρικό σύνθημα με το οποίο το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και συνδικαλιστές είναι και η προμετωπίδα της πάλης για το επόμενο διάστημα: «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή».

Κεντρικό θέμα στη Σύσκεψη είναι το «τι κίνημα χρειάζεται σήμερα η εργατική τάξη», με το ΠΑΜΕ να σημειώνει:

«Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».