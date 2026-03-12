ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Από όλη την Ελλάδα θα διαδηλώσουν στην Αθήνα στις 20 Μάρτη

Στους δρόμους του αγώνα κατεβαίνουν για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι από όλη τη χώρα, δηλώνοντας «παρών» στο αγωνιστικό κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν τους αγώνες τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, και από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, με τα σωματεία και τους συλλόγους τους, προετοιμάζουν τη νέα πανελλαδική συγκέντρωσή τους στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ. και την πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα», τονίζει η ΣΕΑ στο αγωνιστικό της κάλεσμα, καλώντας «σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η ζωή μας, από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, η δυστυχία έχει χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό - λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τους χιλιάδες καθημερινούς πλειστηριασμούς».

Με την πανελλαδική συγκέντρωση η ΣΕΑ προβάλλει τις διεκδικήσεις των απόμαχων της δουλειάς για αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας απαίτησαν στη Φωκίδα

Στο μεταξύ, δυναμική συγκέντρωση απαιτώντας σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι της Φωκίδας χθες στην Αμφισσα, καταγγέλλοντας παράλληλα την πολιτική πού εμπορευματοποιεί την Υγεία και πετσοκόβει τις συντάξεις τους.

Συνταξιούχοι της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους, διατρανώνοντας ότι δεν πάει άλλο με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές Υγείας της Φωκίδας και διεκδικώντας υπηρεσίες Υγείας «από το φάρμακο και το ιατρείο μέχρι τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων», που θα είναι «αντάξια της προσφοράς και των αναγκών μας».

Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας, με την πρόεδρό του, Ειρήνη Καραχάλιου, να απευθύνει χαιρετισμό στη συγκέντρωση. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Γεωργία Σαμπάνη, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου και ΚΥ Φωκίδας, η οποία στάθηκε μεταξύ άλλων στις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στην εντατικοποίηση της εργασίας.

Εκ μέρους των συνταξιουχικών σωματείων της Φωκίδας μίλησαν στη συγκέντρωση ο Αργύρης Λαγγουράνης, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Φωκίδας, και ο Γιώργος Ιωσηφίδης, πρόεδρος της Ενωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Φωκίδας.

Μέσα από τις ομιλίες τους τόνισαν ότι οι 11.200 συνταξιούχοι της Φωκίδας καταβάλλουν κάθε χρόνο πάνω από 9 εκατ. ευρώ από τις κρατήσεις 6% για την Υγεία, επισημαίνοντας πως αυτό που τους επιστρέφεται είναι Αγροτικά Ιατρεία που λειτουργούν από καθόλου έως κάποιες ώρες τη βδομάδα ή και τον μήνα, Κέντρα Υγείας που λειτουργούν μόνο το πρωί, ΕΟΠΥΥ με ελάχιστους γιατρούς, πανάκριβα φάρμακα και ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσαν να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων της, και αντί να στελεχώσει τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό, με όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό για να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, προχωρά σταθερά την ιδιωτική - επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων, κλείνοντας την πόρτα σε όποιον δεν έχει να πληρώσει.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.