ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σήμερα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ στην «Αgrotica» για την επιβίωσή τους

RIZOSPASTIS

Με αποφασιστικότητα και ανυποχώρητοι οι Αγροτικοί Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες των αγροτοκτηνοτρόφων από διάφορες περιοχές της χώρας, που συντονίζουν τη δράση τους μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα βρεθούν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ που θα γίνει στην έκθεση «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη, με το αγωνιστικό ραντεβού να έχει δοθεί για τις 5 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Το συλλαλητήριο θα αποτελέσει έναν ακόμα σημαντικό σταθμό στη μάχη που δίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι με διάρκεια και πολυμορφία όλο τον χρόνο, συντονισμένοι σε πανελλαδικό επίπεδο απέναντι στην πολιτική που υλοποιούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις που στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, προωθώντας τις κατευθύνσεις της ευρωενωσιακής ΚΑΠ.

Στο επίκεντρο του αγώνα τους παραμένουν οι ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις που είχαν για πάνω από 6 βδομάδες στα μπλόκα: Μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του εισοδήματος, τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, αλλά και από τις ζωονόσους. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις ζημιογόνες αιτίες, χωρίς καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, καθημερινά προκύπτουν και νέα προβλήματα, όπως τα δεκάδες χιλιάδες πλημμυρισμένα στρέμματα στον Εβρο, ο αποκλεισμός προϊόντων από την αναπλήρωση εισοδήματος (π.χ. τα μήλα σε Αγιά και Μαγνησία), ενώ σε απόγνωση παραμένουν χιλιάδες κτηνοτρόφοι, καθώς την ίδια ώρα που εντοπίζονται νέα κρούσματα ευλογιάς η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει το πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου στις τράπεζες. Αντί το κράτος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και τη χρηματοδότηση στο 100% για την αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν από τις ζωονόσους, μετατρέπει μια ανάγκη σε πεδίο τραπεζικής κερδοφορίας και νέων χρεών για τους πληγέντες.

Σαν να μην έφτανε η ήδη ζοφερή κατάσταση, οι βιοπαλαιστές αγρότες - όπως και ο υπόλοιπος λαός - έρχονται αντιμέτωποι με την πολιτική εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την οποία υλοποιεί η κυβέρνηση με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που έχουν πληρώσει και στο παρελθόν τα «σπασμένα», με χάσιμο αγορών για τα προϊόντα τους και αύξηση του κόστους παραγωγής, γίνονται στο ίδιο έργο θεατές βλέποντας ήδη το πετρέλαιο να φτάνει τα 1,80 ευρώ το λίτρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ήδη υπέρογκο κόστος παραγωγής.

«Λεφτά υπάρχουν για τα πεδία των μαχών, όχι για τις ανάγκες του λαού και τα χωράφια των αγροτών!»

Αυτό το σύνθημα θα αντηχήσει και σήμερα από το συλλαλητήριο των αγροτών, τους οποίους θα υποδεχτούν αγωνιστικά ο λαός και τα εργατικά σωματεία της περιοχής, που απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και στήριξης στον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών.

Ενδεικτικά, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει μεταξύ άλλων στο κάλεσμά του: «Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων που με τα τρακτέρ τους και με τον ηρωικό τους αγώνα για πάνω από 50 ημέρες στα μπλόκα, συσπειρωμένοι στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ξεμπρόστιασαν και στρίμωξαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Παλεύουν καθημερινά ενάντια στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, που τους ξεκληρίζει, όπως και εμείς παλεύουμε ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα και το εισόδημα των εργαζομένων».

Τονίζει ακόμα ότι «ο αγώνας τους είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα για τον λαό μας. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Είναι αγώνας κοινός εργατών και αγροτών απέναντι στην πολιτική που μας συνθλίβει καθημερινά».

Παράλληλα το Συνδικάτο, καλώντας τους εργαζόμενους του κλάδου να βρεθούν στο πλάι των αγροτών, ξεκαθαρίζει πως «έχουμε κοινό αντίπαλο:Τα μονοπώλια, το κεφάλαιο, το κράτος τους και τις κυβερνήσεις τους. Εκείνους που τους εξοντώνουν στο χωράφι και εμάς στο ράφι, για τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων και των μεσαζόντων. Είναι οι ίδιοι που εμπλέκουν τη χώρα μας στο πολεμικό μακελειό, που σήμερα πληρώνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, με εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, με χτύπημα στα δικαιώματά μας, ενώ αύριο μπορεί να το πληρώσουμε με το αίμα το δικό μας και των παιδιών μας».