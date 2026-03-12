ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

«Η Κούβα δεν είναι μόνη!» διαμήνυσαν χιλιάδες λαού και νεολαίας χτες με τη μαζική τους συμμετοχή στη μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, και στην πορεία που ακολούθησε στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Η μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της, την οποία οργάνωσε η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, έστειλε έμπρακτο μήνυμα αλληλεγγύης στην Κούβα αλλά και σε όλους τους λαούς του κόσμου από τον ελληνικό λαό, που φώναξε δυνατά στο Σύνταγμα: «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Ανθρωποι όλων των ηλικιών, με ψηλά τις κόκκινες σημαίες και τη σημαία του Νησιού της Επανάστασης, βροντοφώναξαν με παλμό και δύναμη «Ασπίδα της Κούβας είναι οι λαοί, να σπάσουν τώρα οι αποκλεισμοί», απαιτώντας με ορμή και ψυχή «Εξω το ΝΑΤΟ, να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις» και στέλνοντας βροντόφωνα μήνυμα καταδίκης των επικίνδυνων πολεμοκάπηλων σχεδιασμών των ιμπεριαλιστών.

Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη πορεία με τις μορφές του Φιντέλ και του Τσε μπροστά, και το σύνθημα «Hands off Cuba» («Κάτω τα χέρια από την Κούβα»), προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν δυνατά συνθήματα όπως «Με fake news χτυπάνε τους λαούς, κάτω τα χέρια από τους Κουβανούς» και «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», ενώ από τα ηχεία ακουγόταν δυνατά «Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου / Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα /Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης / και στην Ιστορία δίνεις τη φωνή και τ' όνομά σου»...

Με δικό τους μπλοκ συμμετείχαν στην πορεία αξιωματικοί και φαντάροι, με γιγαντοπανό που έγραφε «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι, κάτω τα χέρια από την Κούβα».

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία του ΠΓ της ΚΕ.