Δεν είναι τα ... παιδιά για όλες τις δουλειές, δεν συμβιβάζονται με το ταβάνι του «κόστους» στην Υγεία

Είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Που θα τσουλήσουμε το κρεβάτι του ασθενούς για επείγουσα αξονική. Θα φάμε 30 λεπτά να φτιάξουμε τους διαρκώς χαλασμένους εκτυπωτές ώστε να δοθεί ένα ευπρεπές εξιτήριο στον ασθενή. Θα μεταφέρουμε χέρι με χέρι στα εργαστήρια δείγματα και εξετάσεις των ασθενών»: Στα λόγια αυτά, της Ελλης Σωτηροπούλου, ειδικευόμενης γιατρού στον «Ευαγγελισμό», αντανακλάται η καθημερινότητα της νέας φουρνιάς γιατρών, όπως εκφράστηκε στη χθεσινή κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας που πραγματοποίησαν οι ειδικευόμενοι, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που είχε προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ.

Οπως η ίδια εξήγησε, «η ρίζα του προβλήματος είναι σαφής και απλή: Υπουργείο Υγείας και διαδοχικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων δεν είχαν πρόβλημα να συμφωνήσουν σε ένα ΕΣΥ που θα λειτουργεί σε οριακές επιστημονικές και εργασιακές συνθήκες, πάνω στο κουφάρι του οποίου τα 4 μεγαλύτερα μονοπώλια της ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα θα βγάζουν πάνω από 4 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι ειδικευόμενοι γιατροί είναι σύγχρονοι, νέοι επιστήμονες που βλέπουν από τη μια την επιστήμη της Ιατρικής να καλπάζει προς πανέμορφα επιτεύγματα, και από την άλλη τα κέρδη αυτού του συστήματος να μπαίνουν απόλυτο εμπόδιο στην αξιοποίησή τους. Δεν θα συμβιβαστούμε να βάζουν το κέρδος και το κόστος ταβάνι στην επιστήμη. Δεν θα συναινέσουμε σε αντιεπιστημονικές εργασιακές συνθήκες».

Με την κινητοποίηση αυτή οι ειδικευόμενοι και η Ομοσπονδία βροντοφώναξαν για μια ακόμα φορά τις δίκαιες διεκδικήσεις για την ειδικότητα: Να μην υπάρχει κανένας φραγμός, να καταργηθεί η αναμονή και, μέχρι να μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Ακόμα, αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, αποσύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους κ.λπ., χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

Τον λόγο πήραν κι άλλοι ειδικευόμενοι γιατροί στη συγκέντρωση. Η Βαλεντίνα Καραντάνα επεσήμανε τις άπειρες δυσκολίες που συναντούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας, όπως η έλλειψη προσωπικού και η αδυναμία εκπαίδευσης λόγω της έλλειψης χρόνου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα: «Δεν θα δουλεύουμε χωρίς ρεπό, εκπαίδευση και κακοπληρωμένοι».

Ο Πάνος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στο κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος και των ειδικευόμενων γιατρών, αφού «ζητούν να μην αντιμιλάς στο παράλογο, ενώ η εντατικοποίηση σπάει κόκαλα, τα περιστατικά είναι ατελείωτα». Υπενθύμισε την παράδοση των διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιώτες, που κάνουν εξ αποστάσεως γνωματεύσεις έναντι αδράς αμοιβής, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί καν ποιος γιατρός θα χορηγεί το σκιαγραφικό, και ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη να ανοίξουν οι 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες στην Αττική.

Η Ρακέλε Κοκατσίδη εξέφρασε το κοινό αίτημα των ειδικευόμενων γιατρών «να δοθούν εδώ και τώρα χρήματα από το κράτος για την εκπαίδευσή μας, για συγγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια. Να υπάρχει πρόγραμμα ανά ειδικότητα με ευθύνη του κράτους, να οργανωθεί ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών κέντρων πλήρως στελεχωμένων. (...) Η νέα γενιά γιατρών έχει ιδανικά, δεν ξεπουλιέται και δεν ξεπουλάει την Yγεία του λαού».

Ο Γιάννης Πανάκιας στάθηκε στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για τις Ενοπλες Δυνάμεις που καταργεί την αναβολή στράτευσης λόγω ιατρικής ειδικότητας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται από τα γραφεία προσωπικού νοσοκομείων η έναρξη της ειδικότητας ή να απειλούνται με διακοπή της σύμβασης που έχουν με το νοσοκομείο, και στηλίτευσε το γεγονός ότι η κυβέρνηση προτιμά να ντύσει τους νέους γιατρούς στα χακί αντί να εργάζονται σε νοσοκομεία και δομές Υγείας στελεχώνοντας το ΕΣΥ.

Εκ μέρους της ΕΙΝΑΠ μίλησε στη συγκέντρωση η Μαίρη Αγρογιάννη, σημειώνοντας ότι «οι ειδικευόμενοι γιατροί είναι επιστήμονες που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Η θέση κάθε ειδικευμένου γιατρού είναι στο πλευρό των ειδικευόμενων, στη διεκδίκηση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης που δικαιούνται». Περιέγραψε την εντατικοποίηση που οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση, τις εξευτελιστικές αμοιβές των ειδικευόμενων γιατρών, που πληρώνονται σε κάθε εφημερία με 5,38 ευρώ την ώρα, τον εξαναγκασμό να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού ή να εφημερεύουν σε δύο Τμήματα ταυτόχρονα.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «όλα αυτά εκτός από ανήθικα είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Και όταν η συζήτηση πάει στην εκπαίδευση, αυτή μάλλον είναι μακρινό όνειρο στις υποστελεχωμένες κλινικές του δημόσιου συστήματος Υγείας, με τις φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν κουμάντο και η συμμετοχή σε ένα συνέδριο να σημαίνει δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ. Αυτό είναι "το ΕΣΥ στα καλύτερά του", όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προσαρμογής της εκπαίδευσης των νέων γιατρών στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος Υγείας».

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, μίλησε για τα καθημερινά μηνύματα και τηλέφωνα που δέχεται η Ομοσπονδία από κάθε γωνιά της Ελλάδας για την εργασιακή καθημερινότητα των νέων γιατρών. «Είναι πλέον και επίσημα καταγεγραμμένο ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί δουλεύουν κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι μέρες ανάπαυσης και τα ρεπό δεν είναι πάνω από 4 - 5 τον μήνα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είναι ή δεν είναι οι γιατροί που αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο, φτηνό, "ευέλικτο" επιστημονικό δυναμικό, που τους προορίζουν για να μπαλώνουν όπως - όπως τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος Υγείας; Είναι ή δεν είναι οι γιατροί που για να εκπαιδευτούν ουσιαστικά, ακόμα και για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο, πρέπει να βρίσκονται στο έλεος των φαρμακευτικών εταιρειών και των εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού; Που αναγκάζονται να κυνηγούν μόρια και πιστωτικές μονάδες για να μπορέσουν αύριο να διεκδικήσουν μια θέση στο σύστημα από αυτές που προκηρύσσονται με το σταγονόμετρο; Αυτά προστάζει το εμπορευματοποιημένο σύστημα Υγείας. Δουλειά όσο πάει, να βγει η δουλειά, να μπαλώσουμε τρύπες με άσπρες μπλούζες».

Την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας των ειδικευόμενων γιατρών επεσήμανε και ο Π. Παπανικολάου, γγ της Ομοσπονδίας.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση στο ΓΝ «Παπαγεωργίου» πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι οι ειδικευόμενοι μαζί με όλους τους υγειονομικούς, έπειτα από κάλεσμα της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Στο πλευρό τους βρέθηκαν και οι Σύλλογοι Γυναικών Πολίχνης και Ευκαρπίας, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν από πρώτο χέρι ως ασθενείς την υποβάθμιση και την υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης οι υγειονομικοί είχαν ετοιμάσει αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου της Υγείας» κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του, προκειμένου να του καταθέσουν τα αιτήματά τους. Ωστόσο εκείνος έφτασε «αργοπορημένος» και μπήκε από την «πίσω πόρτα», ώστε να μη συναντήσει τους γιατρούς.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός επισκέφτηκε χθες το ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» για τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών.

«Καλοί και οι φρεσκοβαμμένοι τοίχοι», σχολίασαν χαρακτηριστικά οι γιατροί του νοσοκομείου, «αλλά για να λειτουργήσει το νοσοκομείο, όπως και η συγκεκριμένη πτέρυγα, χρειάζεται και προσωπικό».

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» είναι αποκαλυπτικά: Βαθιά υποστελέχωση προσωπικού, με 400 κενές οργανικές θέσεις. Εργαζόμενοι που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις με πάνω 8 διαφορετικές μορφές εργασίας, ενώ 100 εργαζόμενοι εργάζονται με ατομική σύμβαση και «μπλοκάκι». Η κόπωση του προσωπικού οδηγεί σε αρκετές παραιτήσεις νοσηλευτών, ενώ διαμορφώνεται επικίνδυνη κατάσταση τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εικόνα στην Παιδιατρική κλινική, όπως και σε άλλες κλινικές, όπου σε μη ημέρα εφημερίας υπάρχει μόνο ένας νυχτερινός νοσηλευτής! Αντίστοιχα, στην Παθολογική κλινική, όπου σε μέρα εφημερίας οι ασθενείς ξεπερνούν τους 70, το Τμήμα λειτουργεί με μόλις 15 εργαζόμενους.

Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί, το νοσοκομείο, λειτουργώντας σαν επιχειρηματική μονάδα, παρουσιάζει πάνω από 33 εκατ. ευρώ κέρδη τον προηγούμενο χρόνο.

Ηρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή των ειδικευόμενων γιατρών!

Οπως είπε χαρακτηριστικά κατά την κινητοποίηση ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, «ας αναλογιστεί κανείς: Θα ήθελε η ζωή και η υγεία του να βρίσκονται στα χέρια ενός γιατρού που βρίσκεται "στο πόδι" και μέσα σε πιεστικές και απαιτητικές συνθήκες για 32 συνεχόμενες ώρες; Θα είχε κουράγιο και διαύγεια, μετά από 32 ώρες βάρδιας, να μελετήσει, να ασχοληθεί με το επιστημονικό του αντικείμενο, να ψυχαγωγηθεί, να συνεχίσει την κοινωνική του ζωή;».