Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΥΓΕΙΑ
Την Κυριακή το παναττικό συλλαλητήριο των νοσηλευτών

Mε ΔΣ, γενικές και τμηματικές συνελεύσεις στα νοσοκομεία προετοιμάζεται η μαζική συμμετοχή στο παναττικό συλλαλητήριο νοσηλευτών - βοηθών νοσηλευτών - μαιών - τραυματιοφορέων - βοηθών θαλάμου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μάρτη στις 5 μ.μ. στο Σύνταγμα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την υλοποίηση της απόφασης που πάρθηκε μετά την κοινή συνεδρίαση 20 Σωματείων Εργαζομένων στα νοσοκομεία της Αττικής.

Σήμερα ο «Ριζοσπάστης» μιλάει με τον Δημήτρη Αβραμίδη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου «Αγία Ολγα», ο οποίος αναδεικνύει τους «πολλούς λόγους» που υπάρχουν «για να είναι όλες οι ειδικότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας την Κυριακή στο Σύνταγμα. Είναι η υποστελέχωση που τσακίζει κόκαλα ασθενών και προσωπικού. Οι μισθοί πείνας, αφού π.χ. ο πρώτος μισθός βοηθού θαλάμου είναι μόνο 700 ευρώ και του νοσηλευτή 800 ευρώ. Μισθοί κατώτεροι από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Ενας ακόμη λόγος για να κατέβουν τραυματιοφορείς, μαίες, βοηθοί, νοσηλευτές είναι το παραμύθι της κυβέρνησης ότι "δεν βρίσκει προσωπικό, δεν βρίσκει νοσηλευτές" όταν σε παλιότερες προκηρύξεις η συμμετοχή των υποψηφίων ήταν 8πλάσια των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί. Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται ούτε οι προκηρύξεις». Οπως επισημαίνει ο Δ. Αβραμίδης, και στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα» το 50% των οργανικών θέσεων στη Νοσηλευτική, στους βοηθούς θαλάμου, στους τραυματιοφορείς είναι κενές. «Μετά και τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις οι βάρδιες δεν θα βγαίνουν. Να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα ΒΑΕ, για να αρχίζουν και οι νέοι άνθρωποι να διαλέγουν τη Νοσηλευτική ως επάγγελμα».

    
