Ανθρακας ο θησαυρός...

«Ανθρακας ο θησαυρός...», είναι το σχόλιο της ΔΑΣ στην Ομοσπονδία Επισιτισμού - Τουρισμού για την κλαδική σύμβαση των τεχνιτών στις βιομηχανίες ζαχαρωδών. Η ΔΑΣ τονίζει ότι «πρόκειται για μια ΣΣΕ που είναι φτιαγμένη με βάση τις ανάγκες των βιομηχάνων και όχι με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη Σύμβαση που για την υπογραφή της πανηγυρίζει η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και η ΠΟΕΕΤ, υπογράφτηκε με την ίδια ακριβώς απαράδεκτη μεθόδευση, όπως υπογράφτηκε και η άθλια συμφωνία με τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση της ΝΔ».

Αναφέρει ακόμα ότι είναι η πρώτη κλαδική σύμβαση που επιβεβαιώνει την προσπάθεια για να προσεγγίζουν όλοι οι κλαδικοί μισθοί τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, στο πλαίσιο της αντοχής της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.

Στηλιτεύει τη στάση της ηγεσίας της ΠΟΕΕΤ που δεν έχει καμία επαφή με τα εργοστάσια, δεν έχει επί της ουσίας μέλη της κανένα από τα επιχειρησιακά σωματεία στον κλάδο της Βιομηχανίας Ζαχαρωδών. Ειδικότερα, για τη σύμβαση, η ΔΑΣ αποκαλύπτει:

«1ον: Η σύμβαση περιλαμβάνει ειδικότητες εργαζομένων σε επιχειρήσεις όπως η μπισκοτοβιομηχανία "Βιολάντα" και δεν προβλέπει κανένα ειδικό και ουσιαστικό μέτρο, δεν έχει καμία αναφορά για τα Μέτρα Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαίτερα για τις γυναίκες εργάτριες, παρά το ότι αποδείχτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τα εργοστάσια και συνολικά οι χώροι δουλειάς αποτελούν κυριολεκτικά παγίδες θανάτου για τους εργάτες και τις εργάτριες. Δεκάρα τσακιστή για την προστασία της ζωής των εργαζομένων και με τη βούλα της νέας υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης στις βιομηχανίες ζαχαρωδών.

2ον: Για τους περισσότερους εργάτες και εργάτριες το ημερομίσθιο που προβλέπεται είναι στα 42,61 ευρώ μεικτά, δηλαδή 3,31 ευρώ πάνω από το κατώτατο ημερομίσθιο! Μάλιστα οι εξειδικευμένοι τεχνίτες θα περιμένουν το 2028 για να φτάσει το ημερομίσθιό τους στα 46,68 ευρώ μεικτά!

Για τέτοιο "αστρονομικό" ποσό μιλάμε, όταν με βάση τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης για την πορεία του πληθωρισμού αυτό το ποσό σε πραγματική αγοραστική δύναμη θα είναι στα 35 ευρώ μεικτά, την ώρα που τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανιών ζαχαρωδών αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

3ον: Αφήνει ανοιχτή την "πόρτα" για την εφαρμογή της 6ήμερης εργασίας όπως και για την καταστρατήγηση του 8ωρου και της ευελιξίας, όπως προβλέπουν οι νόμοι Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως.

Χωρίς καμία ενημέρωση των σωματείων και των ίδιων των εργαζομένων, χωρίς καμία οργανωμένη συζήτηση, χωρίς να οργανωθεί η παραμικρή αγωνιστική διεκδίκηση.

Η ΔΑΣ καλεί όλους τους συναδέλφους στις ειδικότητες των ζαχαρωδών να οργανωθούν στα σωματεία τους σε κάθε περιοχή. Να ενωθούν με όλους τους συναδέλφους ανεξάρτητα την ειδικότητα μέσα σε κάθε επιχείρηση και εργοστάσιο, με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών σωματείων, την ενίσχυση των επιχειρησιακών σωματείων που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς και να παλέψουν για υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων και κλαδικής σύμβασης που θα κατοχυρώνει ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, μείωση του χρόνου εργασίας και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς».