FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Σε τροχιά 1ης θέσης η ΑΕΚ

Σε τροχιά κατάκτησης της 1ης θέσης στον 2ο όμιλο της φάσης των «16» του FIBA Champions League παρέμεινε η ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή νίκη της με 96-88 επό της Τόφας για την 5η αγωνιστική. Η «Ενωση», που έχει ήδη προκριθεί στα προημιτελικά, διατήρησε το αήττητό της, κάνοντας το 5 στα 5, και την τελευταία αγωνιστική θα διεκδικήσει την πρωτιά στο Βερολίνο κόντρα στην Αλμπα (επίσης έχει προκριθεί), ευελπιστώντας σε θεωρητικά πιο βατή διασταύρωση στους «8» και στο πλεονέκτημα έδρας.

Στο χθεσινό ματς η «Ενωση» έφτασε στην επιτυχία σαφώς πιο δύσκολα απ' ό,τι αναμενόταν, καθώς η βαθμολογικά αδιάφορη αλλά αξιόμαχη τουρκική ομάδα προκάλεσε αρκετά προβλήματα στους γηπεδούχους, οι οποίοι υπέπεσαν και σε πολλά λάθη. Μετά από ένα ανοιχτό ματς στην μεγαλύτερη διάρκειά του, η ΑΕΚ άλλαξε την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο, οπότε βελτιώθηκε αρκετά στο αμυντικό κομμάτι, ενώ επιθετικά βρήκε τις λύσεις με κρίσιμα καλάθια από τον κορυφαίο της χθες Μπάρτλεϊ (22 πόντοι) και από τον Μπράουν (13 π.), που επίσης βρέθηκε σε καλή μέρα. Από την Τόφας ξεχώρισε ο Φλόιντ (20 π.).