ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Με σοβαρά εγκαύματα σερβιτόρος σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας

Την οριακή κατάσταση κάτω από την οποία εργάζονται οι εργαζόμενοι στα μεγάλα ξενοδοχεία της «εξωστρέφειας» και του τουριστικού θαύματος καταμαρτυρά ένα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σερβιτόρου την ώρα της βάρδιας, ο οποίος γλίστρησε και υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό νερό στο πρόσωπο.

Το νέο σοβαρό «ατύχημα» συνέβη στο ξενοδοχείο «Royal Olympic», και το φέρνει στην επιφάνεια το επιχειρησιακό Σωματείο. Μάλιστα, συνέβη ενώ η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας είχε συνάντηση με την εργοδοσία κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς η διοίκηση του ξενοδοχείου αρνιόταν να συνεργαστεί.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο σημειώνει ότι «δεν είναι μια "κακιά στιγμή", αλλά η επιλογή της εργοδοσίας να βάζει τα κέρδη της πάνω από τη ζωή και την ασφάλεια μας. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι οι προειδοποιήσεις του Σωματείου και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας δεν εισακούστηκαν εγκαίρως».

Σύμφωνα με το Σωματείο, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (π.χ. τα αντιολισθητικά παπούτσια) είναι ακατάλληλα, ενώ είναι χαρακτηριστική η έλλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο του ξενοδοχείου. Παράλληλα, η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι ένας ακόμα παράγοντας που προκαλεί τα συνεχή εργατικά «ατυχήματα» που πληθαίνουν καθημερινά στους χώρους εργασίας.

«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε», τονίζει το Σωματείο ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα περιμένουμε το επόμενο ατύχημα». Και απαιτεί την άμεση κάλυψη όλων των εξόδων νοσηλείας και αποκατάστασης από την εργοδοσία, την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Σωματείου.