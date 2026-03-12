Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Με σοβαρά εγκαύματα σερβιτόρος σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας

Την οριακή κατάσταση κάτω από την οποία εργάζονται οι εργαζόμενοι στα μεγάλα ξενοδοχεία της «εξωστρέφειας» και του τουριστικού θαύματος καταμαρτυρά ένα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σερβιτόρου την ώρα της βάρδιας, ο οποίος γλίστρησε και υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό νερό στο πρόσωπο.

Το νέο σοβαρό «ατύχημα» συνέβη στο ξενοδοχείο «Royal Olympic», και το φέρνει στην επιφάνεια το επιχειρησιακό Σωματείο. Μάλιστα, συνέβη ενώ η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας είχε συνάντηση με την εργοδοσία κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς η διοίκηση του ξενοδοχείου αρνιόταν να συνεργαστεί.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο σημειώνει ότι «δεν είναι μια "κακιά στιγμή", αλλά η επιλογή της εργοδοσίας να βάζει τα κέρδη της πάνω από τη ζωή και την ασφάλεια μας. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι οι προειδοποιήσεις του Σωματείου και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας δεν εισακούστηκαν εγκαίρως».

Σύμφωνα με το Σωματείο, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (π.χ. τα αντιολισθητικά παπούτσια) είναι ακατάλληλα, ενώ είναι χαρακτηριστική η έλλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο του ξενοδοχείου. Παράλληλα, η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι ένας ακόμα παράγοντας που προκαλεί τα συνεχή εργατικά «ατυχήματα» που πληθαίνουν καθημερινά στους χώρους εργασίας.

«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε», τονίζει το Σωματείο ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα περιμένουμε το επόμενο ατύχημα». Και απαιτεί την άμεση κάλυψη όλων των εξόδων νοσηλείας και αποκατάστασης από την εργοδοσία, την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Σωματείου.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σήμερα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ στην «Αgrotica» για την επιβίωσή τους
Δεν είναι τα ...παιδιά για όλες τις δουλειές, δεν συμβιβάζονται με το ταβάνι του «κόστους» στην Υγεία
Κρατάμε ψηλά τη σημαία του προλεταριακού διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα
Αποκαλυπτήρια για τον νόμο Κεραμέως - ελεγχόμενου Παναγόπουλου η πρώτη ΣΣΕ που υπογράφουν
Οι πραγματικές αιτίες πίσω από το νέο εργατικό «ατύχημα» στις Σκουριές Χαλκιδικής
Ολοι στον αγώνα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
Με αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα»
Στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή η μεγάλη συνάντηση
 Την Κυριακή το παναττικό συλλαλητήριο των νοσηλευτών
 Από όλη την Ελλάδα θα διαδηλώσουν στην Αθήνα στις 20 Μάρτη
Συγκλονιστικό διεθνιστικό μήνυμα από την Αθήνα μέχρι την Αβάνα
 Ανθρακας ο θησαυρός...
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ