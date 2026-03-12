FIBA EUROPE CUP

Αγκάλιασε τα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup αγκάλιασε από χθες ο ΠΑΟΚ, μετά την ευρεία νίκη του με 101-77 επί του Περιστερίου στην Πυλαία, στον πρώτο αγώνα της ελληνικής κόντρας για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ετσι ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέκτησε ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Περιστέρι την άλλη βδομάδα, έχοντας ως «προίκα» τη διαφορά των 24 πόντων την οποία καλείται να ανατρέψει η αθηναϊκή ομάδα, που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Στο χθεσινό ματς οι γηπεδούχοι, παρουσία και του νέου τεχνικού συμβούλου και από το καλοκαίρι κόουτς της ομάδας, Ιταλού Αντρέα Τρινκέρι, παίρνοντας από την αρχή το προβάδισμα (25-18 στο 10', 51-36 ημίχρονο) ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους φιλοξενούμενους, που δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 26 πόντους, ενώ από το Περιστέρι διασώθηκε ο Βαν Τούμπεργκεν με 23.