Αφησε το διακριτό ίχνος του στην ελληνική μουσική σκηνή

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος, ο μεγάλος Ελληνας σόουμαν που σημάδεψε την ελληνική σκηνή για δεκαετίες. Με το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος, την έντονη σκηνική παρουσία του, το σατιρικό του ύφος, κατόρθωσε από τη δεκαετία του '70 να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό σόου στην Ελλάδα.

Ο Γ. Μαρίνος γεννήθηκε στον Βοτανικό. Μεγάλωσε με την μητέρα του. Τον πατέρα του τον πρωτοείδε στα 12 του χρόνια, καθώς ήταν εξόριστος. Οντας ανήλικος έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Σπουδαστής ακόμα βρέθηκε στη σκηνή της θρυλικής «Οδού Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε Κήπος».

Από τότε ξεκινά ουσιαστικά και η πορεία του. Ο Γ. Μαρίνος εμφανίστηκε σε θέατρα, μπουάτ, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά σόου. Ξεχωριστή στιγμή της μακρόχρονης δημιουργικής διαδρομής του ήταν οι εμφανίσεις του στη «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη, όπου εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο, που άφησε το δικό του διακριτό ίχνος στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφετηρία την "Οδό Ονείρων" του Μάνου Χατζιδάκι, ο Γιώργος Μαρίνος διαμόρφωσε σταδιακά τα επόμενα χρόνια στις μπουάτ τη δική του αυτοτελή πορεία, όπου συνδύαζε τη σάτιρα, την πρόζα, τον χορό και το τραγούδι, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του».