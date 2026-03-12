CONFERENCE LEAGUE

Nα ανοίξει τον δρόμο θέλει η ΑΕΚ

Με οδηγό τη μέχρι τώρα πορεία και εικόνα της στο Conference League, και θέλοντας να διατηρήσει ακέραιες τις υψηλές βλέψεις της, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε απόψε στη Σλοβενία (22.00 - Cosmote Sport 4) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των «16». Στόχος της «Ενωσης» είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει πλεονέκτημα πρόκρισης, καθώς θα ακολουθήσει ο επαναληπτικός στην έδρα της.

Καθώς η ΑΕΚ είχε ηττηθεί από τη σλοβενική ομάδα στη League Phase (3-1), εκτός από την πρόκριση θέλει να πάρει και μια άτυπη ρεβάνς. Αλλωστε το αποψινό ματς βρίσκει τις δύο ομάδες σε πολύ διαφορετική κατάσταση απ' ό,τι τον περασμένο Οκτώβρη: Η ΑΕΚ είναι μόνη 1η στο ελληνικό πρωτάθλημα και παρουσιάζει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα, ενώ η Τσέλιε προσπαθεί να ισορροπήσει μετά την αλλαγή προπονητή και τη φυγή του καλύτερου παίκτη της, Κροάτη Κοβάσεβιτς, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Φερεντσβάρος. Φέρεται μάλιστα αβέβαιη και η θέση του νέου τεχνικού της Τσέλιε, του Λευκορώσου Μαέφσκι.

Στην ΑΕΚ η ψυχολογία είναι ιδανική και όλοι αισιοδοξούν ότι η ομάδα μπορεί να γυρίσει από την Σλοβενία έχοντας στις «βαλίτσες» της το αποτέλεσμα που θέλει. Ο τεχνικός της «Ενωσης», Μάρκο Νίκολιτς, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός δηλαδή των Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Γκρούγιτς και Σαχαμπό.