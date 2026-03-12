EUROPA LEAGUE

Το πρώτο βήμα αναζητεί ο Παναθηναϊκός

Το πρώτο βήμα για μια σημαντική ευρωπαϊκή υπέρβαση ψάχνει σήμερα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, φιλοξενώντας τη Ρεάλ Μπέτις στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League (19.45 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3).

Με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στα πλέι οφ αλλά και τις πρόσφατες επιτυχίες στο πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» αναμένεται να αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα με μεγαλύτερες αξιώσεις. Η πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει σε μια σημαντική επιτυχία στη σεζόν και να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης είναι διάχυτη. Κανείς βέβαια δεν παραγνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής αυτής, απέναντι σε μια πολύ δυνατή και έμπειρη ομάδα, με υψηλές φιλοδοξίες διάκρισης στο Europa League, ενώ και στο ισπανικό πρωτάθλημα διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της και βρίσκεται στην 4η θέση. Οπως και να 'χει, στόχος του Παναθηναϊκού σήμερα είναι να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του αφήσει ελπίδες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Σεβίλλη την άλλη βδομάδα.

Το καλό και αισιόδοξο κλίμα στον Παναθηναϊκό μετέφερε στις δηλώσεις του μπροστά στο σημερινό ματς ο τεχνικός του, Ράφα Μπενίτεθ. Αναγνώρισε τη δυναμική της Μπέτις, εξέφρασε όμως την εμπιστοσύνη του ότι οι παίκτες του θα αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Για τον Ισπανό τεχνικό το ομαδικό πνεύμα και η συγκέντρωση είναι τα στοιχεία - κλειδιά που θα πρέπει να έχει το «τριφύλλι» σήμερα.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει σήμερα στους τραυματίες Ντέσερς, Κώτσιρα και Πάλμερ - Μπράουν, ενώ στη διάθεσή του είναι ξανά ο Τσιριβέγια. Για την Μπέτις δεν θα αγωνιστούν οι Αμραμπάτ, Λο Σέλσο και Ισκο.