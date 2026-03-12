ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

«Στον αέρα» η συμμετοχή του Ιράν

Οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εκτός των άλλων δείχνουν να επηρεάζουν και το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικό, καθώς είναι «στον αέρα» η συμμετοχή του Ιράν, το οποίο έχει προκριθεί στη διοργάνωση και με βάση το πρόγραμμα έχει τοποθετηθεί σε όμιλο που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, μαζί με την Αίγυπτο, τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, στο «Associated Press», μετά την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν η συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ φαντάζει αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε με δικές του δηλώσεις ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί.