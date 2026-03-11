ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΜΑΙΕΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ - ΒΟΗΘΟΙ

«Την Κυριακή θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας»

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες των Σωματείων Εργαζομένων δημοσίων νοσοκομείων για το παναττικό συλλαλητήριο νοσηλευτών - βοηθών νοσηλευτών - μαιών - τραυματιοφορέων - βοηθών θαλάμου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μάρτη στις 5 μ.μ. στο Σύνταγμα. Αίτημα αιχμής είναι οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς οι ελλείψεις στον κλάδο ξεπερνούν τις 20.000 και παρά τις κυβερνητικές μεγαλοστομίες ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και 2025 οι αποχωρήσεις / συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν τις 4.500.

Μπροστά στη σημαντική αυτή αγωνιστική πρωτοβουλία ο «Ριζοσπάστης» συζητά με την Αντα Τερβόλη, νοσηλεύτρια και μέλος της Σωματειακής Επιτροπής Νοσηλευτών που συγκροτήθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». «Η κατεύθυνση της ΕΕ είναι το νοσηλευτικό και το βοηθητικό προσωπικό να αποτελούν το φτηνό και "ευέλικτο" εργατικό δυναμικό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «οι χαμηλές μισθολογικές απολαβές με τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες προκαλούν στους νέους αποστροφή για τον κλάδο».

Και, δίνοντας απάντηση στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, αναφέρει ότι «είναι τουλάχιστον πρόκληση η κυβέρνηση να μιλάει για "ζημιά στα δημοσιονομικά της χώρας" κάθε φορά που θέτουμε το ζήτημα για αύξηση στους μισθούς και ένταξή μας στα ΒΑΕ, όταν δίνονται δισ. για πολεμικούς εξοπλισμούς. Οταν ο λαός έχει ήδη πληρώσει για να έχει δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, αλλά ούτε ένα ευρώ δεν προορίζεται για τις ανάγκες του. Ακόμα και το κονδύλι του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο προέρχεται από τη φορολογία των λαών της Ευρώπης, δεν προορίζεται για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού - τη στιγμή που οι κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο ξεπερνούν τις 20.000 - θα συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην έγκαιρη νοσηλεία, στην αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών και ανάρρωση, στη μείωση των κινδύνων από νοσηλευτικό λάθος. Ομως, και η σημερινή κυβέρνηση έχει επιλέξει να πετάει στο ράντζο τον λαό που πληρώνει, να τον εξωθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους Υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δημόσιες μαιευτικές κλινικές είναι γυμνές από μαιευτικό προσωπικό».

Η Α. Τερβόλη τονίζει ότι «την Κυριακή θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας, ενάντια στην ακραία εντατικοποίηση του κλάδου, στην επιβάρυνση της υγείας μας με μυοσκελετικά και αυτοάνοσα».

Από την άλλη, συνεχίζει, «οι συμβιβασμένες ηγεσίες αντιμετωπίζουν τον κλάδο διασπαστικά και φέρουν μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Είναι η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας».

Διεκδικήσεις του συλλαλητηρίου που θα γίνει την Κυριακή είναι επίσης η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, να σταματήσουν οι διπλοβάρδιες και η κατάργηση του 8ωρου, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Επαναφορά κλιμακίου 2016 - 2018. Διπλασιασμός του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για νύχτες, αργίες, Κυριακές. Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με παιδιά, ιδιαίτερα τις μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Αμεση ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας. Καθηκοντολόγια με βάση τις νοσηλευτικές πράξεις στα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών. Κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές. Δημιουργία ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Αύριο στο «Θριάσιο»

Σε συγκέντρωση, καταγγέλλοντας «την επικίνδυνη έλλειψη προσωπικού και τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας ασθενών», προχωρά και το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» αύριο Πέμπτη, στη 1 μ.μ. στην είσοδο του Νοσοκομείου.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, το οποίο εφημερεύει κάθε 2 ημέρες, στην 24ωρη εφημερία του είναι το μοναδικό εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά, και παραμένουν κενές 290 κενές θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν μειωθεί οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 77 και οι συμβασιούχοι κατά 54 εργαζόμενους, οι ασθενείς στο ΤΕΠ περιμένουν «ατελείωτες ώρες» για την πραγματοποίηση μιας διαγνωστικής εξέτασης ή την εισαγωγή τους σε κλινική, στους εργαζόμενους των χειρουργείων - Αναισθησιολογικού Τμήματος οφείλονται περισσότερες από 4.000 μέρες ανάπαυσης και στους εργαζόμενους της ΜΕΘ Κέντρου Εγκαυμάτων περισσότερες από 1.900 μέρες ανάπαυσης!

«Γνωρίζουμε ότι η επικίνδυνη υποστελέχωση εντάσσεται στον σχεδιασμό κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων" με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπου το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τις πληρωμές των ασθενών, είτε άμεσες είτε μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, με όσο το δυνατόν μικρότερη κρατική χρηματοδότηση», υπογραμμίζει το Σωματείο και απαιτεί την ενίσχυση του Νοσοκομείου «Θριάσιο» και των Κέντρων Υγείας της Δυτικής Αττικής με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.