ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κίνδυνος για χιλιάδες επαγγελματίες να μείνουν χωρίς περίθαλψη!

Τον κίνδυνο χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα, και μαζί την πρόσβαση των ίδιων και των οικογενειών τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναδεικνύει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) με αφορμή την έναρξη, από 1η Μάρτη, της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Και απαιτεί καθολική πρόσβαση στην ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη για όλους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οφειλών.

Οπως σημειώνει η ΟΒΣΑ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία «περίπου 400.000 μη μισθωτοί βρίσκονται σε καθεστώς οφειλών προς τον ασφαλιστικό φορέα, γεγονός που τους θέτει εκτός πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της λεγόμενης "ανταποδοτικότητας" που προωθεί η ΕΕ και υλοποιούν διαχρονικά, με τα εκάστοτε ασφαλιστικά νομοσχέδια, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Μια πολιτική που εδώ και χρόνια διαλύει τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης, κάνοντάς την ατομική ευθύνη και οικονομικό βάρος για τους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Η Ασφάλιση αντιμετωπίζεται ως ανταποδοτική υπηρεσία, που εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός, και όχι ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες επαγγελματίες, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με την απώλεια της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη».

Και προσθέτει η ΟΒΣΑ: «Σε αυτό το περιβάλλον οικονομικής πίεσης, η συσσώρευση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαστική συνέπεια της αδυναμίας επιβίωσης μέσα σε ένα πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικό.

Την ίδια στιγμή, το ισχύον σύστημα ρυθμίσεων αποδεικνύεται ανεπαρκές και αποκομμένο από την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι μικρές επιχειρήσεις. Οι αυστηροί όροι οδηγούν χιλιάδες επαγγελματίες σε έναν φαύλο κύκλο χρεών, όπου η απώλεια μιας ρύθμισης σημαίνει συχνά και την οριστική απομάκρυνση από οποιαδήποτε δυνατότητα οικονομικής ανάκαμψης».

Σχολιάζοντας την πρόταση για νέες ρυθμίσεις οφειλών σε πολλές δόσεις, όπως το σχήμα των 120 δόσεων, που επανήλθε στον δημόσιο διάλογο, η ΟΒΣΑ υπενθυμίζει ότι «η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει πως τέτοιες ρυθμίσεις, παρότι δίνουν μια προσωρινή ανάσα, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Χιλιάδες επαγγελματίες εντάχθηκαν σε προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια βρέθηκαν ξανά σε αδυναμία πληρωμής, είτε λόγω της δημιουργίας νέων οφειλών είτε λόγω της συνολικής οικονομικής πίεσης που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να βγαίνουν εκτός ρύθμισης και να επιστρέφουν στο ίδιο αδιέξοδο.

Γι' αυτόν τον λόγο απαιτούνται πιο ουσιαστικά και δραστικά μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, που θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των μικρών επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, ώστε να υπάρξει πραγματική διέξοδος από τον φαύλο κύκλο των χρεών».

Καμία απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας για προσωπικά χρέη!

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΒΣΑ προτάσσει την απαίτηση για δημόσια και δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους. Και, τονίζοντας ότι «η Κοινωνική Ασφάλιση και η πρόσβαση στην Υγεία αποτελούν θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και δεν μπορεί να τίθενται υπό αίρεση ή να μετατρέπονται σε μέσο οικονομικής πίεσης», απαιτεί: Καθολική πρόσβαση στην ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη για όλους τους επαγγελματίες και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οφειλών. Δημόσιο, υποχρεωτικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, στη βάση των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και πλήρη αποκατάσταση των απωλειών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά.

Επίσης, κατώτατη σύνταξη που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, εγγυημένη στο σύνολό της από το κράτος. Οχι στην αύξηση της κατώτατης εισφοράς, πλήρη αποσύνδεσή της από τον κατώτατο μισθό των μισθωτών. Ασφαλιστική εισφορά διαμορφωμένη στο 10% του καθαρά φορολογητέου εισοδήματος, χωρίς τον συνυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στο ασφαλιστέο εισόδημα. Αμεση έκδοση σύνταξης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, το ίδιο και για όσους χρωστούν εισφορές ατομικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Ευνοϊκές ρυθμίσεις στο 10% του πραγματικού τους εισοδήματος, αφού πρώτα εφαρμοστεί η αναπροσαρμογή του χρέους με βάση τα προαναφερθέντα. Διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ λόγω πανδημίας, με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα «κοράκια» των εισπρακτικών.