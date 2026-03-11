ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αύριο το συλλαλητήριο με τρακτέρ στην «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη

RIZOSPASTIS

(5 μ.μ., πλατεία ΧΑΝΘ).

Εκεί θα βρεθούν από διάφορα σημεία της χώρας, δίνοντας συνέχεια στον δίκαιο αγώνα επιβίωσης, μέσα από τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους τους, και υλοποιώντας τις αγωνιστικές αποφάσεις που πήραν στην πρόσφατη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Η δύναμή μας είναι η οργάνωση», τονίζει στο κάλεσμά της η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και καλεί όλους τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και τον λαό της Θεσσαλονίκης σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της έκθεσης.

«Μετά τα μεγαλειώδη μπλόκα και το συλλαλητήριο στην Αθήνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας στη Θεσσαλονίκη. Με τα τρακτέρ μας συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης, που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του», επισημαίνει και τονίζει ότι «το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα: Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό».

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων καταγγέλλει «τον πόλεμο που μαίνεται και τον οποίο πληρώνουμε σήμερα από την τσέπη μας με την ακρίβεια, ενώ αύριο μπορεί να τον πληρώσουμε με το αίμα το δικό μας και των παιδιών μας. Η ζωή μας δεν είναι αναλώσιμη! Καμία εμπλοκή της χώρας μας!».

Καταγγέλλει επίσης τις κυβερνητικές διώξεις και την ποινικοποίηση του δίκαιου αγώνα των βιοπαλαιστών, δηλώνοντας ότι «η καταστολή δεν μας κάμπτει, μαζί με τον λαό συνεχίζουμε ανυποχώρητα μέχρι την τελική δικαίωση και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας».

Και ξεκαθαρίζει πως «ο αγώνας μας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μετά τα μπλόκα η δράση συνεχίζεται με δεκάδες κινητοποιήσεις από τους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων».

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στην Πρέβεζα - κινητοποιήσεις από τους παραγωγούς

Στο μεταξύ, η εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στον νομό Πρέβεζας, που εντοπίστηκε την Τετάρτη 4 Μάρτη σε μικρή κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 40 ζώων στην Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης του δήμου Πάργας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους της περιοχής και συνολικά στην Ηπειρο. Το γεγονός έρχεται να εντείνει την ανασφάλεια για την πορεία του ζωικού κεφαλαίου, του εισοδήματος και της ίδιας της επιβίωσης των μικρομεσαίων παραγωγών, σε μια περίοδο που ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος παραγωγής, χρέη και διαρκή πίεση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας καλεί σήμερα Τετάρτη, στις 12 μ., σε συγκέντρωση - σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων στην έδρα της Αντιπεριφέρειας στην Πρέβεζα, ενώ αύριο, Πέμπτη 12 Μάρτη, προγραμματίζει δυναμική παρέμβαση στην Περιφέρεια Ηπείρου στα Γιάννενα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαιτώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις για την προστασία της παραγωγής και των κοπαδιών.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία τονίζει ότι το κρούσμα «δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός», αλλά αποτέλεσμα της πολιτικής που άφησε την περιοχή ανοχύρωτη, χωρίς επαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και χωρίς ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Καταγγέλλει ακόμη ότι η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση επιχειρούν, με το γνωστό δόγμα της «ατομικής ευθύνης», να μεταθέσουν τις δικές τους ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, την ώρα που οι παραγωγοί μένουν εκτεθειμένοι απέναντι στην καταστροφή. Διεκδικεί, μεταξύ άλλων, αλλαγή της διαχείρισης της νόσου με εμβολιασμό με ευθύνη του κράτους, άμεση αποζημίωση στο 100% της ζημιάς, πλήρη στήριξη για ζωοτροφές, εφόδια και χαμένο εισόδημα, στελέχωση των υπηρεσιών και ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο πρόληψης.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η Τομεακή Οργάνωση Πρέβεζας του ΚΚΕ, η οποία υπογραμμίζει ότι η εμφάνιση του κρούσματος φανερώνει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής. Αναδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, κινείται στη λογική της διαχείρισης της νόσου αφού αυτή εκδηλωθεί και όχι της πρόληψης, με κριτήριο την προστασία των κερδών των εμποροβιομηχάνων και των εξαγωγέων. Παράλληλα, επισημαίνει την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου απολυμάνσεων και ελέγχων, καθώς και την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εμβολιασμό των κοπαδιών με κρατική ευθύνη, στηρίζοντας τα αιτήματα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων για ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αποζημιώσεις και πλήρη κρατική στήριξη.