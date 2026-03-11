ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ

Δεν τρομοκρατούνται - Συνεχίζουν τον αγώνα στην καθαριότητα

Ακόμα πιο μαζική, οργανωμένη και μαχητική απάντηση στα σχέδια ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών καθαριότητας έδωσαν χτες οι εργαζόμενοι του δήμου Ιωαννιτών, συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τον αγώνα που εδώ και μέρες δίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων. Από τα ξημερώματα στο εργοτάξιο έως το μεσημέρι έξω από το δημαρχείο, με αποχή από την εργασία, μαζική Γενική Συνέλευση και συγκέντρωση, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δεχτούν να πληρώσει ο λαός «λογαριασμό» εκατομμυρίων για να στηθεί εργολαβία στην καθαριότητα, ούτε να οδηγηθούν εργαζόμενοι στον δρόμο.

Η δημοτική αρχή (ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ), που τις προηγούμενες μέρες αρνήθηκε να αποσύρει το θέμα, παρά την απαίτηση των εργαζομένων και τη μαζική τους παρουσία που απέτρεψε επανειλημμένα τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατέφυγε τελικά σε συνεδρίαση με ...τηλεδιάσκεψη, ενώ παράλληλα επιστράτευσε μέτρα τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της κινητοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση αφορά εργολαβία 8,3 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια (περίπου 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως) για ανάθεση πλευρών της καθαριότητας σε ιδιώτη, με τον «λογαριασμό» να μετακυλίεται στον λαό: Αντιστοιχεί σε 176 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο ανά νοικοκυριό.

«Κανένα απορριμματοφόρο δεν βγήκε»

Παρότι η δημοτική αρχή διαβεβαίωνε δημόσια ότι το θέμα θα συζητηθεί «διά ζώσης» και ότι «δεν θα κρυφτεί» πίσω από τηλεδιάσκεψη, όρισε τελικά συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, επιχειρώντας να παρακάμψει τον αγώνα. Η απάντηση ήταν άμεση: Από το βράδυ, με την έναρξη της νυχτερινής βάρδιας, κανένα απορριμματοφόρο δεν κινήθηκε, ενώ το πρωί η μαζική Γενική Συνέλευση στο εργοτάξιο αποφάσισε συνέχιση και κλιμάκωση της κινητοποίησης. Στις 12 μ. εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο, με στήριξη από το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και συνδικαλιστές από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μιλώντας στη συγκέντρωση, η πρόεδρος του Συλλόγου, Τίνα Ζέκα, κατήγγειλε την προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα, θυμίζοντας ότι η δημοτική αρχή προχώρησε σε μήνυση, βαφτίζοντας την προκηρυγμένη αποχή «αιφνίδια παρακώλυση υπηρεσιών», ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω μπροστά στην τρομοκρατία. Ανέδειξε επίσης ότι πίσω από τον «λογαριασμό» των 8,3 εκατ. ευρώ βρίσκεται η στοχοποίηση των συμβασιούχων, καταγγέλλοντας ότι ο ίδιος ο δήμαρχος ανέφερε ότι βάζει «όριο» παραμονής τους «μέχρι να μπει ο διαγωνισμός», με χαρακτηριστική την απάντηση: «Τι είμαστε; Στυλό; Χαρτοπετσέτες; Για να μας χρησιμοποιήσουν και να μας πετάξουν;».

Η πρόεδρος του Συλλόγου περιέγραψε την εικόνα υποβάθμισης της υπηρεσίας (ελλείψεις, φθορές, χαλασμένος εξοπλισμός, εργαζόμενοι «σακατεμένοι») που - όπως τόνισε - αξιοποιείται για να εμφανιστεί ως «μονόδρομος» ο εργολάβος, ενώ κάλεσε την πόλη να δει ποιος πληρώνει και ποιος κερδίζει. Με το σύνθημα «ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους», δήλωσε ότι «αυτή την απόφαση θα την κυνηγάμε» και ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να παρθεί πίσω.

Χυδαιότητες από τη δημοτική αρχή - κλιμάκωση από τους εργαζόμενους

Μετά τη συγκέντρωση οι εργαζόμενοι κινήθηκαν προς το γραφείο του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Θ. Γιωτίτσα, απαιτώντας - την ώρα της τηλεδιάσκεψης - να αποσυρθεί το θέμα. Εκεί, σε κλίμα έντασης, καταγγέλλουν ότι ο αντιδήμαρχος απευθύνθηκε χυδαία στην πρόεδρο του Συλλόγου απαιτώντας να το ...«βουλώσει», προκαλώντας δικαίως οργισμένες αντιδράσεις.

Παρά τις αντιδράσεις, η δημοτική αρχή, «κρυμμένη» πίσω από τις οθόνες, προχώρησε στην έγκριση της σύμβασης - εργολαβίας, με μέλη της Επιτροπής από την αντιπολίτευση να αποχωρούν. Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται, για να ανατραπεί η εργολαβία, να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και να μη φορτωθεί ο λαός της πόλης τον «λογαριασμό» των εργολάβων.