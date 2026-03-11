ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θετικό βήμα η ενίσχυση της ΔΑΣ στο πρόσφατο Συνέδριο

Ενα θετικό βήμα καταγράφεται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ να καταγράφει άνοδο στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Συγκεκριμένα η ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) πήρε 26 ψήφους και 3 έδρες (18,30%), από 19 ψήφους και 2 έδρες (14,28%). Η παράταξη «Αλληλεγγύη» (ΠΑΣΚΕ) πήρε 62 ψήφους και 7 έδρες (43,66%), από 67 ψήφους και 8 έδρες (50,37%). Η ΔΕΣ (ΔΑΚΕ) παρέμεινε στις 35 ψήφους, αλλά από 4 έδρες (26,31%) έπεσε στις 3 έδρες (24,6%), ενώ το ψηφοδέλτιο «ΠΕΜ (Παπαστράτος)» πήρε 19 ψήφους και 2 έδρες, από 10 στο προηγούμενο Συνέδριο και 1 έδρα.

Στην ανακοίνωσή της η ΔΑΣ τονίζει ότι το 18ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα σε συνθήκες όξυνσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου με ενεργή συμμετοχή της χώρας, κάτι που για τον λαό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση της επίθεσης.

«Αυτά άλλωστε αναδείξαμε οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ στο Συνέδριο του ΕΚΕ-ΔΑ, κόντρα στις εκφυλιστικές διαδικασίες των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, που στο μεγαλύτερο μέρος του Συνεδρίου απουσίαζαν από την αίθουσα όπου γινόταν η συζήτηση», επισημαίνει η ΔΑΣ.

Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου έθεσαν το ερώτημα τι Εργατικό Κέντρο έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής μπροστά στα αδιέξοδα που γεννά στη ζωή τους η πολιτική του κέρδους, αναδεικνύοντας τους αγώνες που αναπτύχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. «Αγώνες ενάντια στην πολεμική προετοιμασία, που απαιτεί θυσίες, και στην πολιτική των κυβερνήσεων, που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς στη Δυτική Αττική σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, σε ενεργειακό κόμβο προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων και σε στόχο αντιποίνων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η άνοδος της ΔΑΣ αποτελεί θετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους της περιοχής και τους αγώνες τους, συνέχεια της επιτυχημένης απεργίας στο Θριάσιο Πεδίο στις 6 Φλεβάρη και της λαϊκής απαίτησης «καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Είναι σημαντικό βήμα για τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να δυναμώσει ο αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του χρόνου εργασίας, υπογραφή ΣΣΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας.