ΛΑΡΚΟ

Νέα Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για τη διασφάλιση εργασίας και εισοδήματος στους απολυμένους

Στο πλευρό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους συνεχίζει να στέκεται το ΚΚΕ, καταθέτοντας νέα Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ανάγκη για άμεσες λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η λήξη των προγραμμάτων απασχόλησης και η διασφάλιση εργασίας.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία υπογράφει ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης, αρχικά γίνεται αναφορά στην απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος - Ενέργειας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 5 Φλεβάρη και με την οποία ανατίθεται στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» η αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ με βάση τον νόμο 4664/2020, με τον οποίο τέθηκε σε ειδική διαχείριση και εξεύρεση «βέλτιστης λύσης» για τη επανεκκίνησή τους. Και επισημαίνεται:

«Η πράξη αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια έναρξης ενός νέου κύκλου διαγωνισμών για τη ΛΑΡΚΟ, που αναμφισβήτητα θα είναι χρονοβόρος. Παράλληλα έρχεται με καθυστέρηση 20 μηνών από τη στιγμή που η κυβέρνηση απέλυσε το σύνολο των εργαζομένων "για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας", όπως έλεγε, αλλά το προτιμητέο επενδυτικό σχήμα αποχώρησε, χωρίς να του ασκούνται οι ποινές ρητρών που προβλέπονταν».

Τονίζεται επίσης ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς εισόδημα οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι οικογένειές τους, καθώς «τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που όπως έλεγε η κυβέρνηση "θα κάλυπταν το εισόδημα των απολυμένων μέχρι την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ υπό τον νέο ιδιοκτήτη", για την πλειοψηφία των απολυμένων λήγουν τους επόμενους μήνες, για ορισμένες περιπτώσεις απολυμένων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα, ενώ γι' αυτούς που έχουν ενεργοποιηθεί αποτελούν καθεστώς ισοπέδωσης κάθε εργατικού, μισθολογικού και ασφαλιστικού δικαιώματος».

Στο πλαίσιο αυτό, και επισημαίνοντας τη θέση του ΚΚΕ για τη ΛΑΡΚΟ και τη στήριξη στους αγώνες των εργαζομένων και των σωματείων τους, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

- Δεδομένου ότι για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 55- ετών τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγουν το επόμενο διάστημα, τι πρόθεση υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης έτσι ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει την εργασία με συμβάσεις ΙΔΑΧ στους φορείς όπου απασχολούνται, μέχρι την επαναπρόσληψη των απολυμένων στις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ ή τη συνταξιοδότησή τους, ανεξαρτήτως ηλικιακών κατηγοριών;

- Τι πρόθεση υπάρχει από την κυβέρνηση έτσι ώστε το αδιάθετο υπόλοιπο προϋπολογισμένο κονδύλι του προγράμματος να διανεμηθεί σε όλους τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, με αρχή την καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ενόψει Πάσχα σε όλους τους απολυμένους και την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών; Τι πρόθεση υπάρχει από την κυβέρνηση έτσι ώστε να κάνει σαφές στους φορείς απασχόλησης ότι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στους απασχολούμενους τα ανάλογα από τον δικό τους προϋπολογισμό, όπως ανθυγιεινό επίδομα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.;