Στον δρόμο του αγώνα σήμερα οι ειδικευόμενοι γιατροί

Σε στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) και κινητοποίηση στη 1.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι ειδικευόμενοι γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ, κόντρα στον εφιάλτη που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία και στην άσκηση της ειδικότητάς τους, με δουλειά π.χ. μέχρι και 72 ώρες τη βδομάδα και μόλις 4-5 μέρες ανάπαυσης τον μήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών καλεί στις 12 μ. στην κινητοποίηση στην είσοδο του ΓΝΘ «Γ. Παπαγεωργίου», όπου οργανώνεται η αγωνιστική «υποδοχή» του υπουργού «εμπορίου της Υγείας».

Στο Ρέθυμνο, η Ενωση Γιατρών προκηρύσσει στάση εργασίας 12 μ. - 3 μ.μ. και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου.

Η Ομοσπονδία με την κινητοποίηση αυτή επαναφέρει διεκδικήσεις για την ειδικότητα, όπως το να μην υπάρχει κανένας φραγμός, να καταργηθεί η αναμονή, και μέχρι να μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Απαιτεί ακόμα αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, αποσύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους κ.λπ., χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

Εκδήλωση στην Πάτρα

Στην Πάτρα, εκδήλωση - συζήτηση για τα προβλήματα των ειδικευόμενων γιατρών οργανώνει σήμερα Τετάρτη στις 6.30 μ.μ. στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας» η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία» της Πέτρα Βόλπε.