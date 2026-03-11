Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΥΓΕΙΑ
Στον δρόμο του αγώνα σήμερα οι ειδικευόμενοι γιατροί

Σε στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) και κινητοποίηση στη 1.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι ειδικευόμενοι γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ, κόντρα στον εφιάλτη που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία και στην άσκηση της ειδικότητάς τους, με δουλειά π.χ. μέχρι και 72 ώρες τη βδομάδα και μόλις 4-5 μέρες ανάπαυσης τον μήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών καλεί στις 12 μ. στην κινητοποίηση στην είσοδο του ΓΝΘ «Γ. Παπαγεωργίου», όπου οργανώνεται η αγωνιστική «υποδοχή» του υπουργού «εμπορίου της Υγείας».

Στο Ρέθυμνο, η Ενωση Γιατρών προκηρύσσει στάση εργασίας 12 μ. - 3 μ.μ. και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου.

Η Ομοσπονδία με την κινητοποίηση αυτή επαναφέρει διεκδικήσεις για την ειδικότητα, όπως το να μην υπάρχει κανένας φραγμός, να καταργηθεί η αναμονή, και μέχρι να μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Απαιτεί ακόμα αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, αποσύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους κ.λπ., χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

Εκδήλωση στην Πάτρα

Στην Πάτρα, εκδήλωση - συζήτηση για τα προβλήματα των ειδικευόμενων γιατρών οργανώνει σήμερα Τετάρτη στις 6.30 μ.μ. στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας» η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία» της Πέτρα Βόλπε.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτηνοί, αναλώσιμοι γιατροί με «δεξιότητες» αντί για γνώσεις (2021-11-02 00:00:00.0)
Αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην αλλαγή του συστήματος εξετάσεων (2021-07-20 00:00:00.0)
Απορρίπτει την αλλαγή του συστήματος των εξετάσεων για ειδικότητα (2021-07-16 00:00:00.0)
Οχι στην κατηγοριοποίηση των γιατρών με τη βαθμολογία στον τίτλο ειδικότητας (2021-07-14 00:00:00.0)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον «Ευαγγελισμό» (2019-09-27 00:00:00.0)
Αγωνιστικές πρωτοβουλίες στην Υγεία (2019-09-26 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ολες και όλοι στο Σύνταγμα και την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ
Καθολική συμμετοχή στην απεργία παρά την εργοδοτική τρομοκρατία
«Την Κυριακή θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας»
Αύριο το συλλαλητήριο με τρακτέρ στην «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη
Νέα Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για τη διασφάλιση εργασίας και εισοδήματος στους απολυμένους
Διεθνής Εβδομάδα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τον λαό της Κούβας
 Ο νόμος για τις ΣΣΕ είναι στο πλαίσιο της αντεργατικής στρατηγικής της ΕΕ
 «Στον αέρα» παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους
 Κίνδυνος για χιλιάδες επαγγελματίες να μείνουν χωρίς περίθαλψη!
Δεν τρομοκρατούνται - Συνεχίζουν τον αγώνα στην καθαριότητα
 Θετικό βήμα η ενίσχυση της ΔΑΣ στο πρόσφατο Συνέδριο
Στην Καισαριανή θα χτυπάει στις 4 Απρίλη η καρδιά της εργατικής τάξης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ