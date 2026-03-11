ΜΟΣΧΑΤΟ - ΤΑΥΡΟΣ

«Στον αέρα» παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους

«14 παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους άνω κάτω. Εκλεισε ο δήμος τη μοναδική δημόσια δομή, το απογευματινό τμήμα του ΚΔΑΠ ΜΕΑ στον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου», καταγγέλλει η ΣΕΑΑΝ και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Πέμπτη, στις 10 το πρωί, στο υπουργείο Εσωτερικών ενάντια στην απαράδεκτη επιμονή της δημοτικής αρχής να κλείσει το συγκεκριμένο τμήμα του μοναδικού ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε μαζί με τους γονείς του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και εκπροσώπους εργαζομένων και φορέων της περιοχής μετά την άρνηση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να ακούσει τους εκπροσώπους και να δώσει λύση στο πρόβλημα, παρά τη μαζική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την ημέρα της συνεδρίασης του ΔΣ από τη ΣΕΑΑΝ, την Ενωση Γονέων Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, το σωματείο συνταξιούχων, τον Σύλλογο Γυναικών, το Σωματείο Εργαζομένων του δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Αττικής και νήσων.

Σε ολόκληρο τον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου μάλιστα δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή στήριξης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, ούτε καν ειδικό σχολείο. Και, τώρα το ένα και μοναδικό ΚΔΑΠ ΜΕΑ για 14 παιδιά έκλεισε το απογευματινό του τμήμα εδώ και 45 ημέρες, με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού.

«Κυβέρνηση και δήμοι έχουν εγκληματικές ευθύνες, γιατί αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία με την λογική του κόστους - οφέλους και έχουν ελάχιστες δημόσιες δομές και αυτές τις συρρικνώνουν και τις κλείνουν, ενώ ετοιμάζουν γενικότερες περικοπές στο όνομα των αναγκών της κρεατομηχανής της πολεμικής οικονομίας» σημειώνει η ΣΕΑΑΝ.

Καταγγέλλει μάλιστα ότι τα 14 αυτά παιδιά είναι σε πολύ δύσκολη θέση, κάποια από αυτά κάνουν ήδη κρίσεις, υπονομεύεται η δυνατότητα εξέλιξής τους και η εδραίωση των όσων έχουν καταφέρει, γιατί πρακτικά ο χώρος του ΚΔΑΠ ΜΕΑ λειτουργεί και σαν χώρος εκπαίδευσης και θεραπείας για αυτά τα παιδιά. «Χάσανε την καθημερινή τους ρουτίνα, τους φίλους τους, τον χρόνο για να διοχετεύουν και να διαχειρίζονται με τη βοήθεια των ειδικών την ενέργειά τους. Οι οικογένειες είναι άνω κάτω, γιατί πρέπει να μείνει κάποιος με το παιδί στο σπίτι, να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του, ακόμα αναγκάζονται κάποιοι να παραιτηθούν και από τη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορεί να μένει μόνο του ένα παιδί με νοητική υστέρηση, αυτισμό ή δεν μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία ο οποιοσδήποτε», σημειώνει η ΣΕΑΑΝ.