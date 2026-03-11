ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο νόμος για τις ΣΣΕ είναι στο πλαίσιο της αντεργατικής στρατηγικής της ΕΕ

Ερώτηση για τον νέο αντεργατικό νόμο - ταφόπλακα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέργεια με τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ, υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Μιλώντας για την κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης μετά την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και τις επιπτώσεις της, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι «απέναντι στην ασφυκτική θηλιά της εντεινόμενης ακρίβειας αποκτά καίρια σημασία το αίτημα των εργαζομένων για πραγματικές, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων και κατοχύρωσή τους μέσα από ικανοποιητικές ΣΣΕ».

Ωστόσο, αναδεικνύουν ότι η ψήφιση του απαράδεκτου νόμου για τις ΣΣΕ από την κυβέρνηση, μετά τη λεγόμενη «Κοινωνική Συμφωνία» που υπέγραψε με την ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της οποίας ερευνάται για υπεξαιρέσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, «ενισχύει την επιρροή των εργοδοτών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αποτελεί έναν ακόμα μηχανισμό που θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, αυτήν που ευθύνεται για την ένταση της εκμετάλλευσης και τα εργοδοτικά εγκλήματα».

Σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος νόμος «έρχεται στο πλαίσιο μιας αντεργατικής στρατηγικής ΕΕ και κυβερνήσεων που συστηματικά υπονόμευσε τις Συλλογικές Συμβάσεις και μείωσε δραματικά τους μισθούς».

Και θυμίζουν ότι το 2018 εφαρμόστηκε ο νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου (ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ), που καθιέρωσε τον κυβερνητικό καθορισμό του κατώτατου μισθού, ενώ το 2024 η κυβέρνηση της ΝΔ καθόρισε τον κατώτατο μισθό με βάση αλγόριθμο προσαρμοσμένο στα συμφέροντα των εργοδοτών και στην ανταγωνιστικότητα, απορρίπτοντας τον καθορισμό του στη βάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Με τον νέο νόμο η όποια υπογραφή ΣΣΕ απαιτεί πλέον πρόσθετη έγκριση - «κόφτη» από κυβέρνηση, εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ και εργοδότες, που υπέγραψαν άλλωστε αυτήν την απαράδεκτη συμφωνία. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη λεγόμενη «επαναφορά της μετενέργειας», εκτός του ότι μειώθηκε η διάρκειά της κατά τρεις ολόκληρους μήνες, επιτρέπει τη μετατροπή των Συλλογικών Συμβάσεων σε ατομικές, οι οποίες και είναι προτιμητέες από την εργοδοσία. Οι εξοντωτικές συνθήκες δουλειάς, τα 13ωρα και η κατάπτυστη Οδηγία 2009/88 αποτελούν πλευρά της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων σε περίοδο πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, όπως αυτή που βιώνει ο λαός της χώρας μας αυτήν την περίοδο.

«Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα για τη μη εφαρμογή αυτού του νόμου, πλέον πιο δυνατοί μετά και την ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων, που είναι πρώτες στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, στην Αθήνα, άλλη μια απάντηση στη γραμμή της ευρωενωσιακής αρχής του "κοινωνικού εταιρισμού". Απαιτούν καμία θυσία για τα πολεμικά σφαγεία, να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του πολέμου των ιμπεριαλιστών», σημειώνεται στην Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, που ρωτούν την Επιτροπή πώς τοποθετείται στο ότι:

- Οι βασικές αντεργατικές διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και οι οποίες υπονομεύουν τις ΣΣΕ, έχοντας συμβάλει στη μακρόχρονη μείωση των μισθών και σε περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, βασίζονται σε Οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως είναι η Οδηγία 2022/2041 για τους λεγόμενους «επαρκείς κατώτατους μισθούς» ή η Οδηγία 2019/1152 για τους «διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην ΕΕ».

- Σε 21 κράτη - μέλη της ΕΕ ο κατώτατος μισθός καθορίζεται πλέον από τις κυβερνήσεις και στα 14 από αυτά είναι κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά, κάτι που βασίζεται στο γεγονός ότι η Οδηγία 2022/2041 για τους «επαρκείς κατώτατους μισθούς» δεν προβλέπει καμία δεσμευτική υποχρέωση για την κήρυξη των ΣΣΕ ως καθολικά υποχρεωτικών, αλλά περιορίζεται σε μη δεσμευτικές «συστάσεις» και αυτές για την κατάρτιση «σχεδίων στο 80% των κρατών - μελών για την επέκταση των Συμβάσεων», χωρίς δηλαδή καμία υποχρέωση υλοποίησής τους.

- Ο νόμος, βάζοντας «τοποτηρητή» το κράτος, όπως και την εργοδοτική ΓΣΕΕ, και διατηρώντας όλους τους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους, περιορίζει τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων, τη δυνατότητα αγωνιστικής διεκδίκησης ΣΣΕ και εργασιακών δικαιωμάτων, ενισχύοντας μηχανισμούς κρατικής και εργοδοτικής παρέμβασης στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο πλαίσιο της επιδίωξης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, όπως και αυτών της πολεμικής βιομηχανίας.