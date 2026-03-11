ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Στην Καισαριανή θα χτυπάει στις 4 Απρίλη η καρδιά της εργατικής τάξης

Τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Σωματείων και συνδικαλιστών οργανώνει το ΠΑΜΕ για το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στην Καισαριανή, στο κλειστό γήπεδο της Νήαρ Ηστ. Κεντρικό σύνθημα και προμετωπίδα της πάλης για το επόμενο διάστημα αποτελεί το «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή».

Μάλιστα, ήδη συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διαδικασία για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μεταξύ άλλων, τέτοια απόφαση πήρε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), που την ίδια στιγμή οργανώνει και κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις. «Το εργατικό κίνημα έχει καθήκον να παλέψει για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, να μη στοιχηθεί πίσω από τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους», σημειώνει στην απόφασή της η ΟΕΝΓΕ, ξεκαθαρίζοντας: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται και λαοί μακελεύονται, σε έναν πόλεμο που παίρνει τέτοια παγκόσμια διάσταση - για πρώτη φορά μετά από 81 χρόνια - και που η ελληνική κυβέρνηση μας έχει εμπλέξει, διέξοδο θα δώσει μόνο ο οργανωμένος λαός στον δρόμο για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας».

Μπροστά στη Σύσκεψη, άλλωστε, το ΠΑΜΕ θέτει ανοιχτά σε όλη την εργατική τάξη αυτό που πρέπει να απασχολήσει κάθε συνδικάτο, το «τι κίνημα χρειάζεται». Και σημειώνει: «Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».