Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Στην Καισαριανή θα χτυπάει στις 4 Απρίλη η καρδιά της εργατικής τάξης

Ηδη σωματεία παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής

Τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Σωματείων και συνδικαλιστών οργανώνει το ΠΑΜΕ για το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στην Καισαριανή, στο κλειστό γήπεδο της Νήαρ Ηστ. Κεντρικό σύνθημα και προμετωπίδα της πάλης για το επόμενο διάστημα αποτελεί το «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή».

Μάλιστα, ήδη συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διαδικασία για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μεταξύ άλλων, τέτοια απόφαση πήρε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), που την ίδια στιγμή οργανώνει και κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις. «Το εργατικό κίνημα έχει καθήκον να παλέψει για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, να μη στοιχηθεί πίσω από τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους», σημειώνει στην απόφασή της η ΟΕΝΓΕ, ξεκαθαρίζοντας: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται και λαοί μακελεύονται, σε έναν πόλεμο που παίρνει τέτοια παγκόσμια διάσταση - για πρώτη φορά μετά από 81 χρόνια - και που η ελληνική κυβέρνηση μας έχει εμπλέξει, διέξοδο θα δώσει μόνο ο οργανωμένος λαός στον δρόμο για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας».

Μπροστά στη Σύσκεψη, άλλωστε, το ΠΑΜΕ θέτει ανοιχτά σε όλη την εργατική τάξη αυτό που πρέπει να απασχολήσει κάθε συνδικάτο, το «τι κίνημα χρειάζεται». Και σημειώνει: «Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νέα ορμή στη μάχη, με συνδικάτα ζωντανά, πρωταγωνιστές στην πάλη των εργαζομένων (2022-06-25 00:00:00.0)
Νέα ορμή στην αναζωογόνηση των σωματείων, με πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους (2022-06-21 00:00:00.0)
Εκλογές στους γιατρούς της Αρκαδίας (2020-07-07 00:00:00.0)
Αποφάσεις για απεργία (2020-01-29 00:00:00.0)
Την Πέμπτη η ιδρυτική σύσκεψη (2006-07-01 00:00:00.0)
Σύσκεψη κομμουνιστών συνδικαλιστών (1995-01-18 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ολες και όλοι στο Σύνταγμα και την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ
Καθολική συμμετοχή στην απεργία παρά την εργοδοτική τρομοκρατία
«Την Κυριακή θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας»
Αύριο το συλλαλητήριο με τρακτέρ στην «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη
Νέα Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για τη διασφάλιση εργασίας και εισοδήματος στους απολυμένους
Διεθνής Εβδομάδα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τον λαό της Κούβας
 Ο νόμος για τις ΣΣΕ είναι στο πλαίσιο της αντεργατικής στρατηγικής της ΕΕ
 «Στον αέρα» παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειές τους
 Κίνδυνος για χιλιάδες επαγγελματίες να μείνουν χωρίς περίθαλψη!
Δεν τρομοκρατούνται - Συνεχίζουν τον αγώνα στην καθαριότητα
 Θετικό βήμα η ενίσχυση της ΔΑΣ στο πρόσφατο Συνέδριο
 Στον δρόμο του αγώνα σήμερα οι ειδικευόμενοι γιατροί
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ