ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «TASTY FOODS»

Καθολική συμμετοχή στην απεργία παρά την εργοδοτική τρομοκρατία

Αποστομωτική απάντηση έδωσαν στην εργοδοσία οι εργαζόμενοι της «Tasty Foods» και το επιχειρησιακό τους Σωματείο, συμμετέχοντας καθολικά στη χθεσινή 24ωρη απεργία και στην περιφρούρησή της από τα χαράματα στις πύλες του εργοστασίου.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η εργοδοσία, κατά την προσφιλή τακτική της, τους έσυρε στα δικαστήρια, τα οποία και έσπευσαν να βγάλουν την απεργία τους παράνομη. Ομως οι εργαζόμενοι δεν «μάσησαν» και η απεργία έγινε κανονικά με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Δεν πέρασε η προσπάθεια τρομοκράτησης

Μάλιστα, όχι μόνο δεν πέρασε η προσπάθεια τρομοκράτησης, αλλά η συμμετοχή άγγιξε το 100%. Χαρακτηριστικό είναι πως ήταν τέτοια η πίεση που άσκησαν οι εργαζόμενοι με την αταλάντευτη στάση τους, που η εργοδοσία της «Pepsico» υποχρεώθηκε να συναντήσει το Σωματείο και να εξετάσει τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΔΣ. Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν ότι αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, θα προχωρήσουν σε νέα Γενική Συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους.

Ο Γιάννης Σχοινάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην «Tasty Foods», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ότι «εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον σαν Σωματείο Εργαζομένων εδώ στην "Pescico" δίνουμε έναν περήφανο και έντιμο αγώνα με ψηλά το κεφάλι, όπως αρμόζει στους εργάτες και στις εργάτριες». Πρόσθεσε πως «το σημαντικό είναι ότι σήμερα, παρά τις προσπάθειες και τη στάση της εργοδοσίας, που έσυρε στα δικαστήρια την απεργία, προσπάθειες που έπεσαν στο κενό, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να κλιμακώσουμε».





Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Στον χώρο του εργοστασίου και της απεργίας βρέθηκε ο πρόεδρος τηςκαι μιλώντας στους απεργούς τόνισε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος, τα αιτήματά τους είναι δίκαια «και πρέπει να συνεχίσετε μέχρι να ικανοποιηθούν». «Δεν πρέπει να περάσει η τακτική της εργοδοσίας, η τρομοκρατία, ο εκφοβισμός. Και σήμερα δίνετε μια περήφανη απάντηση. Αυτή που πρέπει να δίνουμε οι εργάτες», επεσήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ομοσπονδία θα είναι στο πλευρό τους.

Στήριξη στους απεργούς μετέφερε και ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που βρέθηκε στο πλευρό τους, τονίζοντας πως «είναι ένας αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμενους, και κυρίως όλους τους εργαζόμενους που είναι στις μεγάλες βιομηχανίες των Τροφίμων - Ποτών».

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της εργοδοσίας να τρομοκρατήσει βγάζοντας την απεργία παράνομη, ο Γ. Στεφανάκης τόνισε πως η απεργία είναι και δίκαιη και νόμιμη, καθώς το βασικό κριτήριο είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων και η πάλη για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις και ανθρώπινα ωράρια.

Τέλος, κάλεσε και το σωματείο της «Tasty» να συμμετάσχει στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη, «για να οργανώσουμε τον αγώνα και τα επόμενα βήματά μας».

Την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζομένων στην «Tasty Foods» εκφράζουν επίσης το Σωματείο Εργαζομένων EMFI (πρώην ΕΒΓΑ) και το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοστάσιο «Παυλίδη» της «Montelez Hellas Παραγωγή ΑΕ».

ΠΑΜΕ: «Οι αγώνες των εργαζομένων δεν μπαίνουν στον γύψο»

Την απαράδεκτη απόφαση του δικαστηρίου που κήρυξε παράνομη την απεργία καταγγέλλει το ΠΑΜΕ, τονίζοντας πως «η απαίτηση για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι δίκαιη και αναγκαία.

Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων αξιοποιείται για να χτυπηθεί το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία και στη συλλογική διεκδίκηση. Οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στα κέρδη τους θέλουν να το βγάλουν από τη μέση.

Οι αγώνες των εργαζομένων δεν μπαίνουν στον γύψο! Τους ξεκαθαρίζουμε ότι όσες απεργίες κι αν βγάζουν παράνομες, οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να σταματήσουν να αγωνίζονται για τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες και δεν καταργείται με δικαστικές αποφάσεις».