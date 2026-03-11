ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διεθνής Εβδομάδα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τον λαό της Κούβας

σε ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξηςκήρυξε ηκαλώντας τα συνδικάτα - μέλη της να συμμετάσχουν με πολύμορφες δράσεις.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΣΟ αναφέρεται στις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, τις επιθέσεις σε Λίβανο, Συρία, Υεμένη, τη σφαγή και γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το δολοφονικό ισραηλινό κράτος με την ανοιχτή υποστήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και των συμμάχων τους. Και τονίζει: «Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επίθεσή τους στη σοσιαλιστική Κούβα. Παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την παγκόσμια κατακραυγή, οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν αίρουν το παράνομο και ανήθικο εμπάργκο που στοχεύει στον στραγγαλισμό της κουβανικής οικονομίας, αλλά το κλιμακώνουν. Με το γελοίο πρόσχημα ότι η Κούβα είναι μια χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία, επιβάλλουν πλήρη αποκλεισμό στις προμήθειες πετρελαίου και καταδικάζουν τον κουβανικό λαό σε συνθήκες απόλυτης ενεργειακής φτώχειας, με όλες τις σκληρές συνέπειες που έχει αυτό στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των Κουβανών εργαζομένων.

Η εργατική τάξη και ο λαός της Κούβας αντιμετωπίζουν με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια τον οικονομικό στραγγαλισμό και τις αφόρητες προκλήσεις, αρνούμενοι να υποταχθούν στη θέληση των ιμπεριαλιστών. Αρνούνται να εγκαταλείψουν τον επαναστατικό δρόμο που ελεύθερα έχουν επιλέξει.

Ο λαός της Κούβας αντιστέκεται και δεν παραδίδεται. Αλλά, τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται την αλληλεγγύη και την υποστήριξη όλων των προοδευτικών ανθρώπων, και πάνω απ' όλα χρειάζεται την αλληλεγγύη και την υποστήριξη του διεθνούς ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος».

Προσθέτει ότι «η Κούβα χρειάζεται επίσης την άμεση πρακτική και υλική υποστήριξη του διεθνούς προοδευτικού κινήματος, για να αντέξει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που δημιουργεί ο ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός.

Η Γραμματεία της ΠΣΟ, σε πρόσφατη κοινή συνάντηση με την ηρωική Συνομοσπονδία Κούβας και το Περιφερειακό Γραφείο Λατινικής Αμερικής, συζήτησε την κατάσταση στην Κούβα και ενημερώθηκε για τα μέτρα που λαμβάνονται από την ηγεσία και το λαϊκό κίνημα στην Κούβα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, η Γραμματεία της ΠΣΟ αποφάσισε να απευθύνει επείγουσα έκκληση σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΠΣΟ σε όλο τον κόσμο να εντείνουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τον κουβανικό λαό, στον δύσκολο αγώνα του για επιβίωση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα της ταξικής αλληλεγγύης και υποστήριξης για τη σοσιαλιστική Κούβα θα φτάσει στους εργαζόμενους σε εργοστάσια και εργοτάξια, γραφεία και καταστήματα, παντού στους χώρους εργασίας, και θα γίνει προτεραιότητα για τους εργαζόμενους.

Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων αλληλεγγύης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές, η ΠΣΟ αποφάσισε:

Να κηρύξουμε Διεθνή Εβδομάδα Δράσης από τις 6 έως τις 12 Απριλίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τον λαό της Κούβας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΠΣΟ σε όλες τις χώρες του κόσμου να οργανώσουν εκδηλώσεις και διαδηλώσεις αλληλεγγύης και καταδίκης της αμερικανικής επιθετικότητας. Αυτές οι εκδηλώσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διοργανωθούν έξω από τις αμερικανικές πρεσβείες.

Καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ΠΣΟ να συμμετάσχουν σε μια διεθνή εκστρατεία για τη συλλογή χρημάτων ή άλλων χρήσιμων υλικών, όπως φάρμακα και ιατρικά εφόδια, με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης στον λαό της Κούβας.

Τα χρήματα και άλλα υλικά που θα συλλεχθούν από τις οργανώσεις - μέλη της ΠΣΟ θα διοχετευθούν μέσω του CTC Cuba για την παροχή βοήθειας στους Κουβανούς εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. (...)

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Η Κούβα δεν είναι μόνη!».