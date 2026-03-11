EUROPEAN ATHLETICS

Kανονικά στην Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρίψεων

Παρά το εύφλεκτο κλίμα στην περιοχή εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα διεξαχθεί κανονικά το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρίψεων στη Λευκωσία το διήμερο 14 - 15 Μάρτη. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου (ΕΑ), Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, και ο ομόλογός του της Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΚΟΕΑΣ), Περικλής Μάρκαρης, απέστειλαν επιστολή προς τα κράτη - μέλη της European Athletics επιβεβαιώνοντας τη διεξαγωγή της διοργάνωσης, παρά τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί. Να σημειωθεί ότι εξαιτίας των εξελίξεων αρκετές χώρες - μέλη εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τη διοργάνωση, ενώ από ελληνικής πλευράς ο ΣΕΓΑΣ είχε γνωστοποιήσει ότι «παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν χρειαστεί θα πράξει δεόντως».