ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ερώτηση για τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε ΑΕ

Το θέμα της μετατροπής του ΟΑΚΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τους νέους κυβερνητικούς σχεδιασμούς έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ, με Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών. Στο κείμενο της Ερώτησης σημειώνεται:

«Οπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης συγκροτείται νομοπαρασκευαστική επιτροπή προκειμένου το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών να μετατραπεί από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η κυβέρνηση επικαλείται ότι βασική επιδίωξη είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεών του. Ωστόσο η πραγματικότητα φανερώνει ότι η μετατροπή των νομικών προσώπων σε ανώνυμες εταιρείες γίνεται με σκοπό το κέρδος και όχι για την κάλυψη των αναγκών του λαού.

Συγχρόνως, δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες στους εργαζόμενους όσον αφορά τον τρόπο και τους σκοπούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου, όπως και το δικό τους εργασιακό μέλλον.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ηδη παίρνει διαστάσεις η εκχώρηση όλο και περισσότερων καθηκόντων και έργων σε εργολάβους και σε επιχειρηματίες, αξιοποιώντας την υποστελέχωση των υπηρεσιών του σταδίου.

Ταυτόχρονα εκτελούνται μια σειρά έργα, όπως συντήρησης, τεχνικής αναβάθμισης κ.λπ., ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, συντήρησης βασικών αθλητικών υποδομών, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και υποδομών - ενεργειακής αναβάθμισης, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι εύλογη η ανησυχία των εργαζομένων και του σωματείου τους ότι τα συγκεκριμένα έργα γίνονται προκειμένου να δοθούν οι εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Ηδη μέχρι τώρα έχει δεσμευτεί από το ΟΑΚΑ ο χώρος του σημερινού Golden Hall για να δοθεί για εκμετάλλευση σε εταιρεία, και έχουν παραχωρηθεί τα γήπεδα του τένις και του μπάσκετ. Με τη μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρεία, η κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθεί και έτσι ούτε απέξω δεν θα μπορούν να περνάνε ο λαός και η νεολαία, αν δεν πληρώσουν αδρά, είτε ως αθλητές είτε ως θεατές».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ που υπογράφουν την Ερώτηση, Νίκος Αμπατιέλος, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αφροδίτη Κτενά και Χρήστος Τσοκάνης, ρωτούν τους υπουργούς τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε το ΟΑΚΑ να σταματήσει να αποτελεί πεδίο δράσης επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά οι εγκαταστάσεις του να αξιοποιούνται από τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων, τις Εθνικές ομάδες, τα αθλητικά σωματεία και την τοπική κοινωνία.