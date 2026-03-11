FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Να κρατήσει τα «ηνία» θέλει η ΑΕΚ

Με στόχο να παραμείνει σε τροχιά κατάκτησης της πρωτιάς στον 2ο όμιλο της φάσης των «16» του FIBA Champions League, η ΑΕΚ φιλοξενεί την τουρκική Τόφας σήμερα στη «Sunel Arena» (19.00 - Cosmote Sport 4) για την 5η αγωνιστική.

Η «Ενωση» παραμένει αήττητη στον όμιλο (4 στα 4), έχει «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά και θέλει να εξασφαλίσει την 1η θέση, ενόψει των διασταυρώσεων των πλέι οφ και για το πλεονέκτημα έδρας στην οκτάδα. Στην ΑΕΚ θέλουν σήμερα να αποφύγουν τυχόν στραβοπάτημα, ώστε να διατηρήσουν το πλεονέκτημα έναντι της βασικής αντιπάλου για την πρωτιά, της Αλμπα Βερολίνου, που επίσης έχει προκριθεί στους «8» και την οποία η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική.

Οσο για την Τόφας, αναμένεται να ψάξει τη νίκη για λόγους γοήτρου, καθώς δεν έχει ελπίδες πρόκρισης.

Στα ευχάριστα για τον τεχνικό της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα είναι η επιστροφή των Κατσίβελη και Φλιώνη στη δράση, οι οποίοι αποθεραπεύτηκαν.