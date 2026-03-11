ΒΟΛΕΪ - CHALLENGE CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τις βάσεις για το τρόπαιο ψάχνει ο ΠΑΟ

Τις βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου στο φετινό Challenge Cup βόλεϊ γυναικών θέλει να βάλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την ιταλική Βαλεφόλια στο Πέζαρο, στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης (21.00 - Cosmote Sport 9). Είναι η τρίτη φορά που η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού δίνει το «παρών» σε ευρωπαϊκό τελικό, ενώ για τη Βαλεφόλια η πρώτη στην ιστορία της. Στόχος του «τριφυλλιού» σήμερα είναι το θετικό αποτέλεσμα που θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για το τρόπαιο, ενόψει του δεύτερου τελικού, στην Αθήνα την επόμενη βδομάδα.

Μιλώντας για τον αποψινό αγώνα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, εξέφρασε τη χαρά του που το «τριφύλλι» δίνει το «παρών» σε ευρωπαϊκό τελικό, καθώς και την αισιοδοξία του ότι οι παίκτριές του θα αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγώνα, όντας κατάλληλα προετοιμασμένες ψυχολογικά και σωματικά.