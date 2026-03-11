ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Στη μνήμη του πολυαγαπημένου της συζύγου και συντρόφου ΜΗΤΣΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ, που έφυγε από τη ζωή πριν επτά χρόνια (12 Φλεβάρη 2029), η Θεοδώρα Κανακάρη προσφέρει 50 ευρώ οικονομική ενίσχυση στο ΚΚΕ μέσω της ΚΟΒ Καλαβρύτων, της οποίας υπήρξε μέλος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στάθηκε όρθιος και αλύγιστος μέχρι τα βαθιά γεράματα, πάλεψε για έναν δικαιότερο κόσμο και μια κοινωνία σοσιαλιστική, όπου ο λαός θα είναι κυρίαρχος στη χώρα του, αποδεσμευμένος από κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία.

Παρέμεινε πιστός στην υπόθεση της νίκης της εργατικής τάξης και του λαού, πιστός στο ΚΚΕ έως τα στερνά του.

Στη μνήμη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΣΗ, ασυμβίβαστου και μαχητικού διανοούμενου, που προώθησε τη Μαρξιστική Πολιτική Επιστήμη, προσφέρω 100 ευρώ μέσω της Τομεακής Οργάνωσης Δικαιοσύνης της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

Ν. Α.