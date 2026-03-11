Αναδρομική έκθεση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του ζωγράφου Ιωάννη Σπηλιόπουλου

Η σημαντικότητα του έργου του Ιωάννη Σπηλιόπουλου και η ανάδειξη της πολυκύμαντης ζωής του επιστεγάζονται με την πρωτοβουλία τουνα καλέσει τα μέλη του - συναδέλφους του ζωγράφου, μιας και ο ίδιος ήταν μέλος του, να συμμετέχουν με ελεύθερο εικαστικό θέμα στην αναδρομική έκθεσή τουστηστην οποία συμμετέχουν με έργα τους

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 45 έργα από τη συλλογή του ζωγράφου.

Ο ζωγράφος και καθηγητής εικαστικών Ιωάννης Σπηλιόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Δούκα Ηλείας το 1906. Το ταλέντο του εντόπισε ο Γεώργιος Ροϊλός, καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, προτρέποντάς τον να εγγραφεί στην ΑΣΚΤ το 1926. Στη Σχολή αμέσως ξεχώρισε, τόσο για το έργο του όσο και για τη δράση στο φοιτητικό κίνημα της ΑΣΚΤ, με αποτέλεσμα να εξοριστεί, με βάση το «Ιδιώνυμο» του Ελευθέριου Βενιζέλου, στη Γαύδο και στον Αη Στράτη.

Αποφυλακίζεται και συνεχίζει στην ΑΣΚΤ, από όπου αποφοιτά το 1933. Για δύο χρόνια κάνει εκθέσεις αποσπώντας επαινετικές κριτικές, μέχρι που η δικτατορία του Μεταξά τον εκτοπίζει στα Κύθηρα το 1939.

Στα Κύθηρα παρέμεινε απομονωμένος από τον καλλιτεχνικό κόσμο για 17 ολόκληρα χρόνια, εντούτοις ήταν τα πιο γόνιμα και πιο πλούσια εικαστικά χρόνια της ζωής του. Το 1956 μετατίθεται στο Γυμνάσιο Σαλαμίνας και το 1957 παρουσιάζει την ατομική του έκθεση στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Στο μονόγραμμα της έκθεσης το ΕΕΤΕ σημειώνει:

«Το εικαστικό του έργο γεννήθηκε σε συνθήκες απομόνωσης και περιορισμού, στον τόπο που εκτοπίστηκε, αποτυπώνοντας τη ζωή και το ημιαστικό τοπίο κυρίως των Κυθήρων. Η κοινωνική και πολιτική δράση του Ιωάννη Σπηλιόπουλου ήταν συνυφασμένη με τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες στους τόπους όπου εκτοπίστηκε ως εικαστικός στην Εκπαίδευση από το 1936 έως και το 1957 (Αγιος Νικόλαος Κρήτης, Κύθηρα και μέχρι τον θάνατό του το 1975 στη Σαλαμίνα). Ο Ιωάννης Σπηλιόπουλος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΕΤΕ. Εκτιμώντας τη δράση και τους αγώνες του ΕΕΤΕ, η οικογένειά του πρόσφερε το αρχείο του στο ΕΕΤΕ.

Η τιμητική και συμβολική συμμετοχή των μελών του ΕΕΤΕ στην έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς και βήμα που τροφοδοτείται από την καλλιτεχνική παρακαταθήκη των έργων των συναδέλφων».

Επιμελητές της έκθεσης είναι ο ζωγράφος Τάκης Βαρελάς και ο Δρ. Λαογραφίας, φιλόλογος Παναγιώτης Βελτανισιάν.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης ο Μηνάς Μπόγρης θα παρουσιάσει τρεις μουσικές αφηγήσεις.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά 10.00 - 13.30 και 18.00 - 21.00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.